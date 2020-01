Kranjec z zmago v Adelbodnu oblekel majico vodilnega

Slavil na najzahtevnejšem veleslalomu

Zmago je osvojil po napaki vodilnega po prvi vožnji Italijan Luce di Aliprandinija. FOTO: AFP





Kranjec, ki v tej sezoni v veleslalomih še ni bil slabši od četrtega, je odprl veleslalom v Adelbodnu. FOTO: Reuters

Težje je, bolje se znajde. Tako bi lahko opisali odlike, v tej sezoni najboljšega slovenskega alpskega smučarja, ki je danes na veleslalomu v Adelbodnu suvereno odpravil vso konkurenco. To je druga zmaga za svetovni pokal v karieri 27-letnega Vodičana.Po prvem nastopu je vknjižil 6. čas, a razlike so bile izjemno majhne, za vodilnim Italijanomje zaostajal pičlih 24 stotink. V finalu, v katerem se večini tekmecev ni izšlo po načrtih, je prikazal izjemen nastop, in se prvič v tej sezoni veselil zmage. Dvakrat ji je bil blizu, v Söldnu in Alta Badii, tokrat pa je ni izpustil iz rok. V vsakem nastopu v tej zimi je delal napake, tudi v Adelbodnu, a danes vseeno ni imel pravega tekmeca."Ta zmaga mi veliko pomeni. Vedno sem sanjal, da bi enkrat zmagal v svetovnem pokalu, potem mi je v pretekli sezoni to uspelo. Sanjal sem tudi o zmagi v Adelbodnu, saj je zame to eno od najtežjih prizorišč in zdaj mi je uspelo tudi to," so bile prve Kranjčeve besede po šestih stopničkah v karieri."Najverjetneje sem v najboljši formi v karieri. Danes je bila težka tekma, a vedel sem, da je v finalu mogoče vse. Napadel sem in bilo je dovolj, zato sem zelo vesel. Pred nekaj leti sem sanjal o rdeči majici vodilnega in malem globusu, zdaj pa sem vodilni in upam, da bom nadaljeval v tem ritmu in na koncu bomo videli, kakšen bo seštevek," je še povedal Kranjec, ki je v veleslalomski razvrstitvi z vrha izrinil, po štirih tekmah ju loči 17 točk.Drugi je bil Hrvat, čigar najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu pred premiernimi stopničkami je bila 7. mesto. Na tretje mesto sta stopila Francozin Norvežan. Rezultati so dostopni tukaj Kranjec je očitno presenetil prireditelje. Švicarji namreč niso imeli pripravljene slovenske zastave za podelitev, zato so si jo sposodili od enega izmed obiskovalcev.Jutri bo v Adelbodnu še slalom, na katerem bosta nastopila s