Kranjska Gora je moje najljubše prizorišče zime

Ana Bucik Jogan se veseli nastopa na edini tekmi svetovnega pokala za alpske smučarke pri nas kot tudi februarskega olimpijskega izziva v sosednji Italiji.

Glede na izkušnje in uspehe med smučarsko kariero bo udarni adut naše reprezentance na prihajajoči domači tekmi za svetovni pokal Ana Bucik Jogan. Novogoričanka, stara 32 let, je v dosedanjem delu sezone nihala v svojih nastopih, nekajkrat pa je potrdila, da bi lahko na belih strminah v nadaljevanju sezone vidneje opozorila nase. Veseli se tako preizkušnje v Kranjski Gori kot tudi olimpijskih nastopov v Cortini d'Ampezzo. Ana, kako bi se ozrli k prvemu delu te olimpijske sezone iz vašega zornega kota? Imeli sem kar dobre poletne priprave, moram pa si priznati, da se mi je bolezen pred Söldnom poznala bolj, kot sem pričakovala. Nato je bilo nadaljevanje sezone v Leviju zelo solidno, res pa m,i v slalomu ni šlo po željah. V veleslalomu sem nihala med dobrim in slabšim smučanjem. Ne morem ...