Kranjski blisk poroke v Strunjanu zlepa ne bo pozabil

V vročih poletnih dneh so se vrhunski alpski smučarji ponavadi pripravljali na ledenikih. A slednji po Evropi v primežu podnebnih razmer izginjajo, zato je nujna selitev na južno poloblo. Tako se prihodnji teden slovenski smukači z udarnim adutom Miho Hrobatom za dober mesec odpravljajo v Čile. Kranjčanu pa jo je nekaj dni pred odhodom zagodlo zoprno vnetje ušesa. Z enim vodilnih slovenskih reprezentantov v smučarskih panogah smo se pogovarjali o teh zdravstvenih težavah, pripravljalnem poletju in nepozabni poroki v Strunjanu. Miha, pogrešali smo vas na novinarski konferenci smukaške izbrane vrste pred odhodom na osrednje priprave v Čile. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Seveda sem tako kot vsi drugi iz našega moštva razmišljal o tej konferenci, pa sem moral dejansko zaradi zoprne bolečine, ...