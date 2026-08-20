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Kranjski blisk poroke v Strunjanu zlepa ne bo pozabil

Vnetje ušesa vodilnemu slovenskemu smukaču Mihi Hrobatu pokvarilo ta teden. Ni razmišljal o slovesu od Atomica.
V novi sezoni bi se Miha Hrobat rad vrnil na stopničke v svetovnem pokalu. Foto Jože Suhadolnik
Galerija
V novi sezoni bi se Miha Hrobat rad vrnil na stopničke v svetovnem pokalu. Foto Jože Suhadolnik
Siniša Uroševič
20. 8. 2026 | 19:21
5:28
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V vročih poletnih dneh so se vrhunski alpski smučarji ponavadi pripravljali na ledenikih. A slednji po Evropi v primežu podnebnih razmer izginjajo, zato je nujna selitev na južno poloblo. Tako se prihodnji teden slovenski smukači z udarnim adutom Miho Hrobatom za dober mesec odpravljajo v Čile.  Kranjčanu pa jo je nekaj dni pred odhodom zagodlo zoprno vnetje ušesa. Z enim vodilnih slovenskih reprezentantov v smučarskih panogah smo se pogovarjali o teh zdravstvenih težavah, pripravljalnem poletju in nepozabni poroki v Strunjanu. Miha, pogrešali smo vas na novinarski konferenci smukaške izbrane vrste pred odhodom na osrednje priprave v Čile. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Seveda sem tako kot vsi drugi iz našega moštva razmišljal o tej konferenci, pa sem moral dejansko zaradi zoprne bolečine, ...

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