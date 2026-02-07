Kranjski blisk: Smukači ohranjamo posebno prijateljstvo

Po sinočnji uvodni slovesnosti že današnji prvi tekmovalni dan sporeda v alpskem smučanju prinaša izjemno predstavo – moški smuk v Bormiu. Tekma se bo začela ob 11.30, med tistimi, ki bodo posebej pod povečevalnim steklom, zlasti iz slovenskega zornega kota, je seveda »kranjski blisk« Miha Hrobat. V tej sezoni mu ne gre po željah, a posamezni nastopi, tako da tudi med treningom na olimpijskem prizorišču mu pred današnjim štartom vlivajo optimizem.

Miha, kako ste doživljali zadnje tedne v pričakovanju teh olimpijskih iger?

Ob novem letu sem se odločil za nekaj sprememb po neposrečenem uvodnem delu sezone, zgodba se nato ni takoj zasukala v želeno smer, toda kitzbühlska tekma je nato botrovala vrnitvi optimizma. Z novim serviserjem sva se nekaj časa lovila, a potrditev o pravi poti sva vendarle dobila, zato se veselim novih preizkušenj, seveda vključno s to sobotno olimpijsko.