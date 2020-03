Kranjski Gori zelena luč za tekme svetovnega pokala

Kranjska Gora je dobila zeleno luč za organizacijo tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju, ki bodo na sporedu 14. in 15. marca, sporoča Mednarodna smučarska zveza (Fis), ki je danes opravila snežno kontrolo na tradicionalnem prizorišču tekem najboljših smučarjev v tehničnih disciplinah.



V soboto, 14. marca, bo najprej na sporedu veleslalom, na katerem bo Žan Kranjec znova lovil rdečo majico vodilnega v skupnem seštevku te discipline, dan kasneje pa bo še slalom. Na podkorenski strmini so letos tekmovala že dekleta, potem ko so tekme iz Maribora zaradi slabe vremenske napovedi ter pomanjkanja snega prestavili na Gorenjsko. Svetovni pokal za moške v alpskem smučanju se bo sicer s tekmami v hitrih disciplinah nadaljeval ta konec tedna v norveškem Kvitfjellu.