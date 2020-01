FOTO:Kristoffersen ob predaji majice vodilnega Kranjcu: Ne zaslužim si je

Posnetek večkrat pogledal

Zrasel in dozorel

Naslednji veleslalom februarja

Ponosen, zadovoljen in vesel. Takšen jedva dni po svoji drugi zmagi za svetovni pokal, prvi v Adelbodnu, na najzahtevnejšem veleslalomu na svetu. A prav nič evforičen, povsem prizemljen. »Dan po zmagi moraš spet na sneg, trenirati ali tekmovati. Zato si težko privoščiš, da bi predolgo doživljal uspeh, ostati moraš umirjen in hitro obrniti nov list. To je eden od ključev za stanovitno sezono. Ne smeš zaspati, ampak ostati motiviran,« je dejal 27-letni as.Zaveda se svojega smučarskega talenta, tehnično je izjemen, telesno vrhunsko pripravljen, verjetno celo najboljše v svetovnem pokalu. »O tem je težko govoriti. Najboljše je pripravljen tisti, ki lahko to pripravo prenese na sneg in visoko intenzivnost drži do konca, tudi če je v telovadnici slabši kot kdo drug. Zase mislim, da svojo telesno pripravo znam prenesti na sneg,« je razmišljal Vodičan, ki ga krasita delavnost in disciplina.Po vsaki tekmi si pogleda svoje nastope, a redkokdaj kakšnega večkrat. Po zmagi v Adelbodnu je bilo drugače: »Ne zgodi se prav pogosto, da rečem, da sem nalogo opravil, kot je treba, in pokazal vse, kar imam v sebi. Prav zato, ker sem bil z drugim nastopom tako zadovoljen, sem si posnetek nekajkrat ogledal,« je dejal tekmovalec, ki se je šestkrat v karieri povzpel na stopničke. Tokrat je prvič v karieri oblekel majico vodilnega veleslalomista. Kaj mu je dejal norveški šampion, ko mu jo je predal? »Rekel mi je, da si je on ne zasluži. Odvrnil sem mu, da je sezona še dolga in bomo še videli, komu bo pripadla na koncu,« se zdi veleslalomski globus po polovici sezone vse bolj dosegljiv, a boj bo v zgoščeni konkurenci tesen. Da bi nadaljeval uspešen niz, se – kot pravi – v njegovi pripravi ne sme nič spremeniti.Reprezentančni trener za tehnične disciplineje v Kranjca verjel od začetka sodelovanja. Kako trener pripravi tekmovalca, da na tekmo prenese to, kar kaže na treningih? »To je proces. Tega se ne naredi v enem dnevu, tednu, letu. Žan je v zadnjih letih zrasel in dozorel v vseh pogledih. Je pameten fant, ki je dokazal, da je iz pravega testa. To, kar mu je uspelo v Adelbodnu, potrjuje omenjeno. Če si po prvem nastopu na 6. mestu in 24 stotink zaostajaš za najhitrejšim, veš, da ni druge kot v finalu popoln napad na zmago. Menim, da bi bil z idealnim nastopom brez napak sekundo pred ostalimi. Toliko je boljši od tekmecev,« v Kranjca verjame ves trenerski štab, v katerem sta šeinDruge ekipe ga že dolgo časa opazujejo, pravi Bergant. »Verjetno bogatim nacijam ni ravno vseeno, ko je na vrhu Slovenec, drugi pa Hrvat, saj imajo veliko večji bazen, precej več denarja, boljše pogoje za delo ... Vendar pa ni vse samo v denarju in pogojih. Razlike se delajo v sposobnostih in odlikah tekmovalcev,« je razpredal trener, ki verjame, da je Kranjec sposoben pokazati še več, to pomeni odsmučati oba nastopa na tekmi na najvišji ravni. »Da bi obdržali to raven, potrebuje dobre treninge pred tekmo, na katero pa mora priti spočit,« je ocenil.Karavana bo sezono nadaljevala s klasikami v Wengnu, Kitzbühlu in Schladmingu, nato se seli v Garmisch, kjer bo Kranjec februarja po dolgem veleslalomskem premoru iskal novo priložnost v svoji paradni disciplini. Medtem naj bi nastopil še na katerem od slalomov.Ko beseda nanese na slalom, od zagrebške tekme odzvanja kritika nekdanjega asao (pre)lahkih postavitvah prog. Bergantovo mnenje je drugačno: »Zagovarjam enostavno postavitev, saj lahko tekmovalci pokažejo svoje znanje, pa tudi za šport ni dobro, da 15 tekmovalcev od najboljših 30 odstopi zaradi težke postavitve. Javnost bi se začela spraševati, kaj pa delajo, saj vse leto trenirajo in smučajo, nihče pa ne pride do konca. Konfiguracije in preparacije so težke. Z nelogično postavitvijo je hitro preveč. Z izjemo treh tekem, na katerih se zbere 30.000 obiskovalcev na prizorišču, smo televizijski šport. Če šport ne izgleda dobro po televiziji, bo izgubljal gledalce. Nisem zagovornik postavljanja zank, ki bi razredčile konkurenco – to na koncu nima veliko zveze več s smučanjem.«