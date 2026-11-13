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Zimski športi

Slovenci so bili zelo blizu uvrstitvi na svetovno prvenstvo

Slovenska ekipa je bila blizu uvrstitvi na svetovno prvenstvo, na koncu pa je kvalifikacije končala na osmem mestu.
Slovenska reprezentanca v krlingu je bila še vedno zadovoljna z rezultatom. FOTO: Curling zveza Slovenije
Galerija
Slovenska reprezentanca v krlingu je bila še vedno zadovoljna z rezultatom. FOTO: Curling zveza Slovenije
M. Ru.
13. 11. 2026 | 19:33
1:47
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Slovenska moška reprezentanca v krlingu je kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 v škotskem Aberdeenu končala na osmem mestu med 16 reprezentancami. Slovenci so se prebili v odločilni del tekmovanja, a po porazu proti Turčiji ostali brez nastopa na prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto gostila Kanada.

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V Ljubljani svetovno prvenstvo v zimskem športu z najlepšo prihodnostjo

Reprezentanca pod vodstvom kapetana Štefana Severja je v skupinskem delu zabeležila štiri zmage in tri poraze. Premagala je Indijo, Latvijo, Belgijo in Avstralijo ter v svoji skupini osvojila četrto mesto. V odločilnem dvoboju za nadaljevanje boja za nastop na svetovnem prvenstvu je bila Turčija boljša s 6:4.

Slovensko zasedbo so poleg Štefana Severja sestavljali še Bine Sever, Simon Langus, Noel Gregori in Marko Harb, trener reprezentance pa je bil Mitja Resman.

Iz Aberdeena si je nastop na svetovnem prvenstvu zagotovilo šest reprezentanc: Nizozemska, Norveška, Danska, Filipini, Avstrija in Avstralija. Zanimivo je, da so Slovenci v skupinskem delu Avstralce premagali s 5:4, vendar so ti pozneje izkoristili dodatno kvalifikacijsko priložnost. Svetovno prvenstvo bo med 26. marcem in 4. aprilom 2027 v kanadskem Saint Johnu.

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