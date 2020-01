Domen Prevc kot orel poletel do 140 m

Peter Prevc je s 137 m v kvalifikacijah potrdil, da bi lahko prav na zadnji tekmi skočil tudi na zmagovalni oder. FOTO: AFP

Zadnje in odločilno dejanje 68. novoletne turneje štirih skakalnic v Bischofshofnu sta s poljsko-slovenskim dvobojem odprlain. V ospredju pa bo vendarle boj za končnega zmagovalca, v katerega bo šel s prvega mesta Poljak. Njegov prvi zasledovalec z 9,1 točke zaostanka je zmagovalec druge in tretje preizkušnje v Garmisch-Partenkirchnu in Innsbrucku NorvežanLanski zmagovalec najslavnejše smučarsko skakalne turneje in zmagovalec prve tekme v Oberstdorfu Japonecje na 4. mestu (13,7 točke zaostanka), pred njim je še NemecNa zadnji tekmi turneje bo tekmovalo pet Slovencev, bratje Prevc, Peter, Domen in Cene ter še Anže Lanišek in Timi Zajc.Zyla (Pol) – Zajc, Peier (Švi) – Lanišek, K. Sato (Jap) – D. Prevc, C. Prevc – Kubacki (Pol), Schiffner (Avs) – P. Prevc. 1. D. Kubacki (Pol) 830,7, 2. M. Lindvik (Nor) 821,6, 3. K. Geiger (Nem) 817,4, 4. R. Kobajaši (Jap) 817,0, 5. S. Kraft (Avs) 798,6, 6. S. Leyhe (Nem) 779,8, 7. J. A. Forfang (Nor) 777,1,