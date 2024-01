Kultura navijanja na novoletni turneji drugačna kot v Planici

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je skakalnica v Bischofshofnu prav posebna za Anžeta Laniška, ki je bil v včerajšnjih kvalifikacijah najvišje uvrščeni slovenski smučarski skakalec in je najboljši tudi v seštevku 72. novoletne turneje, kakšno vez ima z napravo, poimenovano po Paulu Ausserleitnerju, kaj je po njegovem ključno za dober skok na njej, zakaj je tudi zanj japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši glavni kandidat za osvojitev »zlatega orla«, kako domžalski as doživlja nemško-avstrijsko turnejo, zakaj so po njegovem tekme na tej turneji prestižnejše od preostalih v svetovnem pokalu, kaj se dogaja z njim na vrhu zaletišča, zakaj je po njegovem kultura navijanja na tekmovanju štirih skakalnic drugačna kot v Planici, zakaj je skakalnica v Bischofshofnu všeč Petru Prevcu, ki je včeraj poletel najdlje med vsemi, s čim bi bil zadovoljen na današnjem sklepnem dejanju novoletne turneje ...