Kuttin z zavrnitvijo v zadnjem hipu šokiral Francoze

Pariz – Heinz Kuttin vendarle ne bo prevzel vodenja francoske izbrane vrste v smučarskih skokih. Izkušeni trener iz Beljaka si je v zadnjem hipu premislil, ker je tik pred zdajci prejel bolj mamljivo ponudbo od ene vodilnih reprezentanc. Od katere, (še) ni razkril.



Športni direktor v francoski ekipi Jerome Laheurte v pogovoru za časnik L'Equipe ni skrival razočaranja. »S Heinzem sva se že 12. aprila vse dogovorila, zatem sem mu poslal pogodbo, nakar smo čakali, da nam podpisano vrne. Toda v sredo, 6. maja, me je poklical in sporočil, da ne bo prišel. Rekel je, da je prejel ponudbo, ki je ni mogel zavrniti,« je razkril Laheurte.



»To je resnično šok za nas. Počutimo se ogoljufane in malo prizadete, vendar pa ne moremo ničesar spremeniti,« je priznal Laheurte, ki zdaj išče novega glavnega trenerja za »galske peteline«. Vendar pa časa nima več na pretek, dobrih in prostih strokovnjakov pa tudi ne.