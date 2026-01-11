Kvalifikacije povsem slovenske: Nika na vrhu, tri v deseterici

Na Ljubnem se nadaljuje praznik smučarskih skakalk, ki je pod Rajhovko znova pritegnil številčno občinstvo. V središču zanimanja je kakopak Nika Prevc, ki je v soboto dosegla jubilejno 30. zmago v svetovnem pokalu. Tudi v nedeljskih kvalifikacijah je bila na vrhu, z 91,5 metra sicer ni bila najdaljša, a je zbrala 5,5 točke več kot drugouvrščena Lisa Eder.

Na tretjem mestu je kvalifikacije zaključila Nika Vodan in vložila kandidaturo za zmagovalni oder pred domačimi gledalci. Daljavo kvalifikacij je s 93 metri postavila 6. Zheng Ping, v deseterici je končala tudi Jerica Jesenko (9.).

Slovenske zastave na Ljubnem.

Na tekmo so se uvrstile še Taja Terbovšek in Katra Komar, ki sta delili 14. mesto, in Maja Kovačič, ki je bila 31.

Tekma na Ljubnem se bo začela ob 12. uri.