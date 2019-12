Lampičeva in Višnarjeva osmi na ekipnem šprintu v Planici

Zahtevne razmere, počasna proga

Svetovni podprvakinji v ekipnem šprintu v klasičnem sloguinsta na ekipnem šprintu za svetovni pokal v prosti tehniki v Planici zasedli 8. mesto. Sprva je kazalo, da bosta ostali brez finalnega nastopa, saj so ju po polfinalu diskvalificirali zaradi predaje čez črto, a se je slovenska reprezentanca pritožila in dekleti sta vendarle dobili zeleno luč za nastop med najboljšimi desetimi ekipami.Rezultati so dostopni tukaj Tekmo so zaznamovale Švedinje, zmagali stainpred rojakinjamain, tretje mesto je pripadlo Švicarkamain. Slovenki sta za zmagovalkama zaostali 34 sekund in 48 stotink. Druga slovenska ekipainje obtičala v polfinalu."Danes so bile razmere različne že med polfinalom in finalom. V polfinalu je bila proga soljena, hitra, trda, v finalu pa je snežilo, padale so plahte z neba. To se je zmešalo z vodo in soljo in to zelo upočasni progo. Sicer pa se je finale res začel z rezervo z vseh strani zaradi razmer. Razmere so bile res zahtevne, proga je bila počasna, tudi mi nismo imeli ravno najhitrejših smuči. Švedinjama se je smejalo že po prvem krogu, ko sta videli, da imata najhitrejše smuči. V zadnji predaji sem se borila od začetka do konca, prehitela sem dve tekmovalki in mislim, da sem danes naredila dober trening," je svoj nastop komentirala Lampičeva.V moški konkurenci slovenska reprezentanca ni imela svojih predstavnikov (č insta bila 24.,inpa 27.). Preizkušnjo sta dobila NorvežanainRezultati so dostopni tukaj