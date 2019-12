Lampičeva kljub bolečinam znova med dvajseterico

Davos – Slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič je kljub bolečinam v vratu, ki jih je povzročil sobotni padec pred zaključkom polfinalnega šprinta, dobro opravila tekmo svetovnega pokala v Davosu na razdalji in zasedla 18. mesto. Na 10 km v prosti tehniki je zmagala Norvežanka Therese Johaug.



Lampičeva je začela počasneje, nato pa je iz metra v meter stopnjevala ritem in se prebila do končnega 18. mesta, medtem ko je bila po 2,2 km še na 32. mestu. Na koncu ji je do prve petnajsterice zmanjkalo deset sekund. »Zbudila sem se z bolečinami v vratu, zato sem zelo presenečena nad tekmo, to je en super rezultat za mene na 10 kilometrov. Imela sem dober štartni položaj, saj lahko tekmovalke loviš. Če startaš vmes, te lahko druge tekmovalke hitro zavedejo in greš preko sebe. Ko sem pretekla en krog, me je ujela na koncu drugouvrščena Heidi, poskušala sem ji slediti, a je bila prehitra,« je bila zadovoljna Lampičeva, ki je dosegla svoj najboljši izid na deset kilometrov v drsalnem koraku s posamičnim štartom



Druga je bila ena Norvežanka Heidi Weng, ki je zaostala pol minute, tretja pa Američanka Jessica Diggins z zaostankom 36 sekund. Lampičeva je zaostala minuto in 47 sekund. Na štartu je bila še ena Slovenka, in sicer Alenka Čebašek, ki je z zaostankom treh minut zasedla 59. mesto.



Svetovni pokal se bo nadaljeval konec tedna v Planici, kjer bosta na sporedu dve šprinterski preizkušnji, najprej v posamični, nato pa še v ekipni konkurenci, v kateri sta februarja Lampičeva in Katja Višnar na svetovnem prvenstvu v klasični tehniki osvojili srebrno kolajno.