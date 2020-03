Lampičeva po padcu šesta v Drammnu

Drammen - Najboljša slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič se je suvereno prebila v finale šprinterske tekme v Drammnu, v njem pa nastopila slabše, v zadnjem delu proge je precej zaostala za vodilnimi in po padcu na začetku ciljne ravnine zasedla zadnje, šesto mesto.



Na 1,2 km dolgi progi je zmagala Švedinja Jonna Sundling, za katero je Lampičeva zaostala 26 sekund. Slovenka je padla na tretje mesto v šprinterski razvrstitvi svetovnega pokala. Za vodilno Linn Svahn, ki je bila danes tretja, zaostaja za 37 točk. Druga je bila Nadine Fähndrich iz Švice.



Katja Višnar, najhitrejša v kvalifikacijah (Lampičeva je bila tretja), je izpadla v četrtfinalu, Vesna Fabjan pa je bila 42. in se ni uvrstila v izločilne boje.



Pri moških so prva štiri mesta zasedli domačini, zmagal pa je Johannes Høsflot Klæbo. Oba slovenska tekača, Miha Šimenc (34.) in Janez Lampič (38) nista nastopila v izločilnih bojih.