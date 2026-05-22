Lanišek: Nas skakalcev nikoli nihče nič ne vpraša

Slovenski skakalni as Anže Lanišek ni občutil prelomnega trenutka, potem ko je pred kratkim (20. aprila) praznoval jubilejni 30. rojstni dan. »Počutim se enako kot pri 29 letih. Nič se ni spremenilo,« je v svojem umirjenem slogu zatrdil zvezdnik SSK Mengeš, ki je priprave za novo sezono začel po preverjenem receptu – s posameznimi izboljšavami.

»Gre za malenkosti, s pomočjo katerih se izpopolnjujem in izboljšujem,« je pojasnil Lanišek, ki že vrsto let spada med najbolj tehnično dovršene skakalce v svetovnem vrhu. Pri svojem razvoju se ne primerja z drugimi niti ne posnema tekmecev. »Vsak človek je poglavje zase in nihče ni popoln. Vsak ima svoje prednosti in slabosti, ki jih poskušam sam pri sebi odpravljati. Vsakič znova si prizadevam prikazati čim boljšo različico samega sebe,« je razložil eden od nosilcev slovenskih smučarskih skokov.