Lanišek tik pod odrom v Lahtiju

Lahti

Stefan Kraft je z zmago povečal vodstvo v skupnem seštevku. FOTO: AFP

- Avstrijecje zmagal na tekmi v smučarskih skokih v Lahtiju (284,1 točka, 129,5 in 129,5 m) in povečal skupno vodstvo v svetovnem pokalu. Drugi je bil Nemec(279,1, 128,5 in 130,5 m), tretji Norvežan(273,3, 124,5 in 128 m),pa je bil četrti (272,5, 124,5 in 128,5 m).Sedmi je bil(268,6, 125,5 in 126 m), 13.(255,8, 124 in 120,5 m), 18.(246,2, 102,5 in 121,5 m), 20.(244,4, 121 in 118 m) in 27.(238,8, 119 in 21 m).V finale se izmed Slovencev ni uvrstil le, ki je končal na 33. mestu (117,4, 118,5 m).