Lanišek: Visla je bila še toliko bolj stresna zaradi rodea in težav s klinčkom

Kranjski skoki opazno boljši od tistih Visli

Ljubljana – Kdor, slovenskega junaka uvodne skakalne prireditve 41. sezone za svetovni pokal minuli konec tedna v Visli, pozna malo bolje, je bil nemalo presenečen, kako zadržano in mirno, celo stoično, je doživljal svoj doslej največji uspeh. Če je znal včasih po uspešnih nastopih in dolgih skokih celo kričati od navdušenja, je po tokratnem sijajnem drugem mestu zgolj stisnil pest. Širokega nasmeha pa seveda ni skrival.»V preteklosti se mi je dejansko dogajalo, da sem preveč čustveno in evforično doživljal uspehe. In obratno: neuspehi so mi znali priti do živega in me zelo potreti. Zdaj poskušam ohranjati mirnost, zavedam se pač, da je vsak dan poglavje zase,« je dal Lanišek pred včerajšnjo celodnevno potovalno pustolovščino proti Kuusamu, kjer bosta ta konec tedna naslednji preizkušnji za svetovni pokal, jasno vedeti, da ne bo dovolil, da bi ga po podvigu na Poljskem zajela evforija.Kakor je ponovil, bo šel tudi v prihodnje korak za korakom, iz skoka v skok in iz tekme v tekmo ter poskušal čim bolje unovčiti vrhunsko pripravljenost. Stopničk v Visli (še) ni pričakoval, so bile pa (že dolgo) njegova tiha želja. »To sem si zdaj uresničil, čeprav moja tamkajšnja skoka nista bila tako dobra kot, recimo, tisti na treningih pred odhodom na Poljsko . Medtem smo že opravili videoanalizo ter primerjali moje nastope iz Kranja in Visle.(pomočnik trenerja) mi je pokazal slike, na katerih je jasno videti, da so bili kranjski skoki občutno boljši,« je zaupal 23-letni Domžalčan in pristavil, da so bili njegovi nastopi na skakalnici Adama Malysza kljub vsemu sproščeni, kar je bil eden od ključev do uspeha.Po vrnitvi iz Poljske je imel v ponedeljek prosto, v torek in sredo pa se je potil v telovadnici. Zaradi dobre forme mu – tako kot, ki je novo sezono odprl s šestim mestom – ni bilo treba na skakalnico v Kranju. »Za tekmovanja se bom pripravljal enako kot doslej in ničesar ne bom spreminjal. Velik poudarek bom še naprej dajal počitku oziroma regeneraciji,« je poudaril Lanišek, ki se že veseli preizkušenj v Kuusamu oziroma Ruki, kjer bodo danes (18.00) kvalifikacije, jutri in v nedeljo pa bosta tam – obakrat z začetkom ob 16.30 – na sporedu še dve posamični tekmi.»Kadar ti gre dobro od nog, greš pač z veseljem na sleherno prizorišče, v Ruko toliko raje, ker vem, da bo tamkajšnja skakalnica pripravljena veliko bolje, kot je bila v Visli, kjer smo imeli na doskočišču znova pravi rodeo. Meni se je tam, denimo, po pristanku kar trikrat iztaknil klinček iz čevlja, tako da sem moral še toliko bolj paziti, da nisem padel,« je razkril član SSK Mengeš in si oddahnil, ker je Visla že mimo. »Tamkajšnja prireditev je vedno najbolj stresna; tako iz tekmovalnega vidika kot tudi, kar zadeva pripravo skakalnice,« je dejal Lanišek.Na veliki napravi Rukatunturi (HS-142), na kateri bo v kvalifikacijah pod slovensko zastavo skakala ista sedmerica kot v Visli (poleg »Žabe«, kot se glasi njegov vzdevek, torej še, Timi Zajc ter bratain), doslej štirikrat izbojeval točke za svetovni pokal, tudi leta 2014, ko je neprijetno padel. Najvišje se je tam zavihtel lani, ko je pristal na 10. mestu. Na vprašanje, kaj si želi ta konec tedna, je odvrnil, da bi rad prikazal predvsem dobre in stanovitne skoke. Če jih bo prenesel na tekmi, mu novi vrhunski uvrstitvi zagotovo ne bosta ušli.