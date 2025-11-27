Po jutranjih šokih poskrbeli za pravljičen večer, Lanišek naredil novo kljukico

Za slovenski tabor se je včerajšnji tekmovalni dan na veliki skakalnici Falunu začel z manjšim šokom – bolečim padcem Domna Prevca in kvalifikacijskim izpadom Timija Zajca, iztekel pa se je sanjsko. Anže Lanišek je namreč z zmago prvič oblekel rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, njegovo slavje pa je s tretjim mestom dopolnil najmlajši od bratov Prevc, ki je neprijeten dogodek z jutranjega uradnega treninga hitro izbrisal iz spomina.

Po uvodni seriji je sicer kazalo, da bo novo zmago požel Stefan Kraft. Avstrijski šampion se je namreč z najdaljšim skokom tekme (133 m) od drugouvrščenega Laniška (129 m) odlepil že za 5,3 točke ...