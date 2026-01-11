  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Izjemni Lanišek zasenčil konkurenco v Zakopanah

    Anže Lanišek je veliki zmagovalec tekme v Zakopanah, 11. zmaga v karieri in tretja v tej sezoni. Domen Prevc je imel slab dan.
    Lanišek je vedel, da bo drugi skok zmagovit. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Lanišek je vedel, da bo drugi skok zmagovit. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Peter Zalokar
    11. 1. 2026 | 17:50
    11. 1. 2026 | 18:41
    2:47
    Žaba je nazaj! Anže Lanišek je veliki zmagovalec tekme v Zakopanah, to je zanj 11. zmaga v karieri in tretja v tej sezoni. Vodilni v svetovnem pokalu Domen Prevc je imel v močnem sneženju slab dan in je bil šele 27. Drugi in tretji sta bila Avstrijca, Jan Hörl in Manuel Fettner. Timi Zajc je bil 15. Lanišek, član SSK Mengeš, je bil v finalni seriji razred zase in je pokazal, da se po krajši krizi pred olimpijskimi igrami vrača v šampionsko formo. Domen Prevc, ki je izpustil sobotno tekmo dvojic, je šele tretjič v tej sezoni ni stal na zmagovalnem odru. Oba skoka sta se mu povsem ponesrečila.

    Slovenija brez Domna Prevca druga, nadvlada Avstrijcev

    Lanišek je bil petič na stopničkah v Zakopanah, a prvič na najvišji. Zdaj je tretji v svetovnem pokalu. »Bilo je potrebno nekaj sreče v teh razmerah, toda oba skoka sta se mi zares izšla. Zelo sem vesel,« je bila prva izjava 29-letnega Laniška.

    Lanišek je uspešno nastopil že v prvi seriji, ko je na drugem mestu zgolj za točko zaostal za vodilnim Hörlom, vendar ta v finalu ni zmogel ponoviti dobrega nastopa. To je za Laniška po Falunu in Ruki tretja zmaga v olimpijski zimi, skupno pa 11. v karieri. Dan prej je skupaj z Zajcem v Zakopanah zasedel drugo mesto na olimpijski generalki parov, je poročala STA.

    Anže Lanišek se je najboljše znašel v močnem sneženju. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Anže Lanišek se je najboljše znašel v močnem sneženju. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

    Najboljši skakalec to sezono Prevc je napako naredil že v prvi seriji, kljub temu je imel pred finalom 12. izhodišče. V drugo pa je v močnem sneženju skočil slabše in nazadoval na 27. mesto.  Kljub temu je prednost v svetovnem pokalu še povečal, saj njegovih najbližjih zasledovalcev v skupni razvrstitvi pokala Rjojuja Kobajašija in Rena Nikaida ni bilo na Poljskem.

    Zajc je na koncu zasedel 15. mesto, med četverico slovenskih finalistov je bil še Žak Mogel, ki je bil 30., medtem ko se Rok Oblak ni uvrstil v finale. Skakalci bodo sezono nadaljevali v japonskem Saporu.

    Domen Prevc je imel slab dan. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Domen Prevc je imel slab dan. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

    Kobajaši (822) je po poljskem vikendu ostal drugi, Lanišek (717) pa je z današnjo zmago na skakalnici Wielka Krokiew v skupnem seštevku svetovnega pokala napredoval na stopničke; s tretjega mesta je izrinil Nikaida.

     

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenija brez Domna Prevca druga, nadvlada Avstrijcev

    V Zakopanah je končana superekipna tekma smučarskih skakalcev, kjer sta Slovenijo zastopala Timi Zajc in Anže Lanišek. Domen Prevc je dobil nekaj počitka.
    10. 1. 2026 | 16:41
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: Ko enkrat misliš, da veš vse, ti je lahko lasten ego hitro v napoto

    Domen Prevc ne bo počival na zlatem orlu. Že ta konec tedna bo skušal v Zakopanah izkoristiti odsotnost nekaterih asov in še povečati skupno vodstvo.
    Miha Šimnovec 9. 1. 2026 | 11:55
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Domnom Prevcem

    Domen ima darilo že ogledano, potovanje bo izbral kmalu

    Domnu Prevcu zlati orel pomeni še več od naslova svetovnega prvaka in svetovnega rekorda. Podobno kot z igranjem lota. Veseli se že Japonske.
    Miha Šimnovec 7. 1. 2026 | 19:12
    Karikatura

    Zlati Domen

    Domen Prevc je na zadnji tekmi v Bischofshofnu z drugim mestom zanesljivo osvojil novoletno turnejo in ponovil uspeh brata Petra izpred desetletja.
    Marko Kočevar 7. 1. 2026 | 05:55
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju s Petrom Prevcem

    Peter Prevc: Ker je začel Domen živeti smučarske skoke, se je zgodilo, kar se je

    Peter Prevc o zmagoslavju brata Domna na 74. skakalni novoletni turneji, razlogih za njegovo premoč in spominih na svojega zlatega orla izpred desetih let.
    Miha Šimnovec 7. 1. 2026 | 05:00
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc po številnih lekcijah dozorel v velikega šampiona

    Domen Prevc kot naš tretji smučarski skakalec ujel zlatega orla. Za konec osvojil drugo mesto. Slovenski navijači v Bischofshofnu preglasili avstrijske.
    Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 20:26
    Šport  |  Zimski športi
    Velik uspeh

    Domen(ator) Prevc tretji Slovenec z zlatim orlom: Na vrsti pivo in spanec

    Domen Prevc je na zadnji tekmi v Bischofshofnu z drugim mestom zanesljivo osvojil novoletno turnejo in ponovil uspeh brata Petra izpred desetletja.
    Peter Zalokar 6. 1. 2026 | 17:26
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu ugotovila preseženo vsebnost sorbinske kisline.
    9. 1. 2026 | 20:18
    Novice  |  Svet
    Kriza

    V Iranu na ulicah skoraj dva milijona ljudi, diši po revoluciji

    Kljub več kot 48 ur trajajočem nacionalnem internetnem mrku je splet poln posnetkov gorečih mošej in drugih stavb, avtomobilov, koranov in tudi slik voditeljev.
    10. 1. 2026 | 13:35
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Zaradi Dončića je izgubil živce, za poskus napada se bo hladil

    Nemški košarkar Dennis Schroder je izgubil živce po nedavni zmagi Los Angeles Lakers proti Sacramentu in poizkušal obračunati z Luko Dončićem.
    Nejc Grilc 11. 1. 2026 | 07:25
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    smučarski skokiZakopaneDomen PrevcAnže LanišekJan Hörl

    Novice  |  Svet
    Izrael

    Izraelska vojska naj bi pridržala vodjo Netanjahujevega kabineta

    Primer naj bi bil povezan s preiskavo domnevnega izdajanjem zaupnih vojaških informacij Bildu.
    11. 1. 2026 | 18:08
    Šport  |  Zimski športi
    Žaba je nazaj

    Izjemni Lanišek zasenčil konkurenco v Zakopanah

    Anže Lanišek je veliki zmagovalec tekme v Zakopanah, 11. zmaga v karieri in tretja v tej sezoni. Domen Prevc je imel slab dan.
    Peter Zalokar 11. 1. 2026 | 17:50
    Šport  |  Rokomet
    Odštevanje do EP

    Zormanovi borci popravili vtis: z lepo popotnico v Oslo

    Po porazu proti Islandiji so slovenski rokometaši zanesljivo premagali Avstrijo in zasedli tretje mesto na turnirju v Parizu. Blaž Janc: Hvala za spektakel.
    Peter Zalokar 11. 1. 2026 | 17:03
    Nedelo
    Nenavadni pari iz sveta slavnih

    Ljubezen je slepa

    Med slavnimi in bogatimi se je spletlo že lepo število razmerij, ki potrjujejo rek, da je ljubezen slepa.
    Agata Rakovec Kurent 11. 1. 2026 | 16:00
    Šport  |  Rokomet
    EHF liga prvakinj

    Krimovke še korak bolj oddaljene od izločilnih bojev

    V Stožicah so rokometašice Krima nadoknadile zaostanek petih golov, vendar Soli podarile prvo točko v EHF ligi prvakinj. Maja Vojnović 13 obramb.
    Peter Zalokar 11. 1. 2026 | 15:39
