Izjemni Lanišek zasenčil konkurenco v Zakopanah

Žaba je nazaj! Anže Lanišek je veliki zmagovalec tekme v Zakopanah, to je zanj 11. zmaga v karieri in tretja v tej sezoni. Vodilni v svetovnem pokalu Domen Prevc je imel v močnem sneženju slab dan in je bil šele 27. Drugi in tretji sta bila Avstrijca, Jan Hörl in Manuel Fettner. Timi Zajc je bil 15. Lanišek, član SSK Mengeš, je bil v finalni seriji razred zase in je pokazal, da se po krajši krizi pred olimpijskimi igrami vrača v šampionsko formo. Domen Prevc, ki je izpustil sobotno tekmo dvojic, je šele tretjič v tej sezoni ni stal na zmagovalnem odru. Oba skoka sta se mu povsem ponesrečila.

Lanišek je bil petič na stopničkah v Zakopanah, a prvič na najvišji. Zdaj je tretji v svetovnem pokalu. »Bilo je potrebno nekaj sreče v teh razmerah, toda oba skoka sta se mi zares izšla. Zelo sem vesel,« je bila prva izjava 29-letnega Laniška.

Lanišek je uspešno nastopil že v prvi seriji, ko je na drugem mestu zgolj za točko zaostal za vodilnim Hörlom, vendar ta v finalu ni zmogel ponoviti dobrega nastopa. To je za Laniška po Falunu in Ruki tretja zmaga v olimpijski zimi, skupno pa 11. v karieri. Dan prej je skupaj z Zajcem v Zakopanah zasedel drugo mesto na olimpijski generalki parov, je poročala STA.

Anže Lanišek se je najboljše znašel v močnem sneženju. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Najboljši skakalec to sezono Prevc je napako naredil že v prvi seriji, kljub temu je imel pred finalom 12. izhodišče. V drugo pa je v močnem sneženju skočil slabše in nazadoval na 27. mesto. Kljub temu je prednost v svetovnem pokalu še povečal, saj njegovih najbližjih zasledovalcev v skupni razvrstitvi pokala Rjojuja Kobajašija in Rena Nikaida ni bilo na Poljskem.

Zajc je na koncu zasedel 15. mesto, med četverico slovenskih finalistov je bil še Žak Mogel, ki je bil 30., medtem ko se Rok Oblak ni uvrstil v finale. Skakalci bodo sezono nadaljevali v japonskem Saporu.

Domen Prevc je imel slab dan. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Kobajaši (822) je po poljskem vikendu ostal drugi, Lanišek (717) pa je z današnjo zmago na skakalnici Wielka Krokiew v skupnem seštevku svetovnega pokala napredoval na stopničke; s tretjega mesta je izrinil Nikaida.