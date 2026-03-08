Avstrijca nepremagljiva, Anže in Domen tik za njima

Padel je zastor nad pisane dneve nordijskih panog v Lahtiju. Za konec se je zmage na zanimivi tekmi moških skakalnih dvojic veselila Avstrija, tik za njo sta se uvrstila slovenska aduta.

Sodeč po uvodni seriji ekipne tekme dvojic se je slovenskemu taboru v smučarskih skokih obetal nov lep dan. Anže Lanišek in Domen Prevc sta se za začetek odlično odrezala in si priborila vodstvo. Prvi je skočil 124 metrov, vodilni skakalec sezone pa štiri metre dlje.

Njuna prednost pred drugouvrščeno avstrijsko navezo Jan Hörl-Daniel Tschofenig je znaša 6,5 točke, 3. je bila takratr Norveška (Isak Andreas Langmo, Marius Lindvik), 4. pa Švica (Sandro Hauswirth, Gregor Deschwanden).

Druga serija pa je zgodbo zasukala. Naša reprezentanta se nista odrezala tako bleščeče kot v prvo (Lanišek 119,5; Prevc 124,5), Avstrijca pa sta zablestela, na koncu zlasti Tschofenig s skokom, dolgim 128,5 metra. Tako sta prevzela s 17 točkami prednosti pred slovensko dvojico. Na 3. mestu sta bila po dveh tretjinah tekme Norvežana, za njima pa Nemca Felix Hoffmann in Philipp Raimund.

V tretje pa sta, podobno kot v uvodni seriji, Lanišek in Prevc skočila odlično – 128 in 130 metrov –, a zaostanek za Avstrijcema je bil vendarle prevelik. Tako je Slovencema pripadlo končno 2. mesto, veselila sta se lahko šestih stopničk doslej na tekmah dvojic, Avstrija pa se je po zmagah v tej disciplini zdaj izenačila z našo vrsto – 3:3. Na prizorišču pa niso skrivali veselja ob podvigu domače dvojice Niko Kytösaho-Antti Aalto. Na koncu sta osvojila 3. mesto in po dolgem času to nekdanjo skakalno velesilo vrnila na stopničke.

S to tekmo se končuje tradicionalno živahen spored nordijskih smučarskih tekem v Lahtiju, pred skakalci je selitev iz Finske na Norveško, obenem pa je iz slovenskega zornega kota že močno opazno odštevanje do planiškega praznika, od 26. do 29. marca.