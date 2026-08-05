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Zimski športi

Lara Gut-Behrami: Napočil je pravi trenutek

Uresničevala sem svoje sanje na smučeh in to pot delila z izjemnimi ljudmi, je ob slovesu od belih strmin v sporočilu za javnost zapisala legendarna Švicarka.
Lara Gut-Behrami je v smučanju dosegla vse. FOTO: Christopher Creveling/Reuters
Galerija
Lara Gut-Behrami je v smučanju dosegla vse. FOTO: Christopher Creveling/Reuters
Š. R., STA
5. 8. 2026 | 20:25
5. 8. 2026 | 20:28
2:41
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Švicarska alpska smučarka Lara Gut-Behrami je končala tekmovalno kariero. Petintridesetletna Švicarka je po hudem padcu na treningu novembra lani najprej dopuščala možnost vrnitve na bele strmine, na koncu pa se je odločila za konec svoje bogate športne poti.

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Smučarkam poškodbe uničujejo olimpijske sanje

»Imela sem srečo in čast, da sem lahko imela tako dolgo kariero. Uresničevala sem svoje sanje na smučeh in to pot delila z izjemnimi ljudmi,« je v sporočilu za javnost zapisala Gut-Behramijeva.

Švicarka si je v olimpijski sezoni 2025/26 na treningu v Copper Mountainu strgala sprednjo križno vez. Ob tem je utrpela še poškodbo notranje stranske vezi in meniskusa levega kolena, zaradi česar je izpustila celotno sezono, tudi zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini.

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Mlada dekleta se vržejo na glavo, starejše pa jih ne gledamo križem rok

»Po skoraj dvajsetih letih vrhunskega športa ter številnih padcih in poškodbah nimam kroničnih bolečin in želim, da tako tudi ostane. Zato čutim, da je napočil pravi trenutek za konec kariere,« je še dodala švicarska športna junakinja, ki se je poleti leta 2018 poročila z nekdanjim švicarskim nogometnim reprezentantom Valonom Behramijem.

Vzela je nogometaša. FOTO: instagram
Vzela je nogometaša. FOTO: instagram

Gut-Behramijeva je v svetovnem pokalu prvič nastopila decembra 2007 v St. Moritzu. V karieri je zbrala 48 zmag v svetovnem pokalu, več jih je med Švicarkami dosegla le Vreni Schneider (55). Skupno je 101-krat stopila na zmagovalni oder tekem za svetovni pokal. Dvakrat je osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu v sezonah 2015/16 in 2023/24 ter še sedem malih kristalnih globusov za zmage v posameznih disciplinah – šestkrat je bila najboljša v superveleslalomu, enkrat pa v veleslalomu.

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Vrnitev na sneg? Bomo videli čez eno leto ...

Poslavlja se velikanka. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
Poslavlja se velikanka. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 je osvojila zlato kolajno v superveleslalomu ter bronasto v veleslalomu, tretja je bila tudi na smukaški olimpijski preizkušnji v Sočiju 2014. Na svetovnih prvenstvih je zbrala devet odličij, od tega dve zlatega leska. Obe kolajni je osvojila v italijanski Cortini d'Ampezzo 2021 v veleslalomu in superveleslalomu, je poročala STA.

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