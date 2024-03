Lara Gut do tretjega globusa sezone, po dveh letih slavila Ledecka

V Saalbachu se je končala sezona superveleslalomistk, po skoraj dveh letih je v svetovnem pokalu znova slavila Čehinja Ester Ledecka. Boj za mali kristalni globus se je pred zadnjo tekmo zdel odločen, Lara Gut Behrami je imela 69 točk prednosti, a nato ni smučala najbolje, s številko 9 je v cilj prišla kot tretja, nato pa je začela izgubljati mesta.

Cornelia Hütter je bila prepočasna, zato pa je Švicarko resno ogrozila Italijanka Federica Brignone, ki je pred današnjim superveleslalomom zaostajala za 74 točk. Morala bi slaviti, ob tem pa Gutova zdrsniti iz prve osmerice, a se na koncu ni zgodilo nič od tega. Na tretjem mestu je superveleslalom v Saalbachu končala Kajsa Vickhoff Lie.

Brignone je končala na drugem mestu, Gutova na sedmem in Švicarka je petič v karieri osvojila mali kristalni globus, skupaj je zbrala 576 točk. To je bil zanjo tretji globus v sezoni, zagotovila si je že veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku in veleslalomski kristal. V najboljšem izhodišču je tudi za zmago v smukaškem seštevku, ko bo v soboto na sporedu zadnji smuk in s tem tudi zadnja ženska tekma v sezoni svetovnega pokala.

Na finalu slovenskih predstavnic ni bilo, Ilka Štuhec je v skupnem seštevku zasedla 26. mesto in za mesto zgrešila nastop na finalu.