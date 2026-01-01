Lara se v Albaniji počuti že domače, Zrinka se ogreva z Iron Maiden

Pri komaj 19 letih je Lara Colturi že ena od najboljših alpskih smučark na svetu. V Italiji rojena športnica, ki tekmuje za Albanijo, navdušuje z zrelostjo, rezultati in jasno vizijo. Kljub mladosti in uspehom, ki jih je že dosegla, ostaja z nogami trdno na tleh – podobno kot dve leti starejša Hrvatica Zrinka Ljutić.

Da meteorski vzpon najstnice iz Torina nikakor ni naključen, dokazuje tudi na začetku te sezone. Potem ko se je že lani z drugim mestom na slalomu v Gurglu veselila svoje prve uvrstitve na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, tudi v tej zimi navdušuje s svojimi predstavami. Skupaj je na najvišji ravni dosegla že šest stopničk, na katere se je v začetku leta zavihtela tudi v Kranjski Gori, kjer je na veleslalomu zaostala le za Švedinjo Saro Hector.