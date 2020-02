Lase si je morala pobarvati zaradi izgubljene stave

Marljivi ljubenski prireditelji so vam omogočili, da ste že v torek preizkusili skakalnico. Kako so jo pripravili to pot?

Potem vam bo vroče?

Podobno kot konec marca v Planici?

Zaradi tega se jim verjetno še toliko bolj želite oddolžiti z lepimi uvrstitvami. Kako visoko boste merili konec tedna?

V jutrišnjih kvalifikacijah bo nastopilo devet slovenskih smučarskih skakalk, ki jih bo ob številnih navijačih spodbujala tudi poškodovana Urša Bogataj. FOTO: Miha Šimnovec

Kaj si lahko od vas in vaših reprezentančnih kolegic obetamo na ekipni preizkušnji?

Ljubenska naprava je specifična, kajne?

V skupni razvrstitvi držite 10. mesto, pri čemer za klubsko kolegico Emo Klinec (8.) zaostajate le za 12 točk. Kako gledate na interni dvoboj za položaj najboljše Slovenke?

Nika Križnar si veliko obeta od tekem na Rajhovki. FOTO: AFP

Čemu pripisujete premoč Avstrijk, ki imajo s Chiaro Hölzl (1.), Evo Pinkelnig (3.), Danielo Iraschko-Stolz (6.) in Marito Kramer (7.) ta čas v svetovnem pokalu kar štiri skakalke med elitno sedmerico?

Lansko pomlad ste mnoge presenetili z novo pričesko. Ste si lase ostrigli in pobarvali zaradi kakšne stave?

V kvalifikacijah devet Slovenk

Ob Niki Križnar, ki v skupni razvrstitvi za svetovni pokal – kot že omenjeno – zaseda deseto mesto, bodo v jutrišnjih kvalifikacijah slovenske barve zastopale še Ema Klinec (8.), Špela Rogelj (23.), Katra Komar (29.), Jerneja Brecl (35.), Maja Vtič (46.), Katja Markuta, Pia Mazi in Jerneja Repinc Zupančič, ki bo pri sedemnajstih letih prestala ognjeni krst med svetovno elito.

Ljubljana – Ker v ženskih smučarskih skokih v tej sezoni ni večjega tekmovanja, bo tridnevna prireditev na Ljubnem, ki se bo začela z jutrišnjim uradnim treningom in kvalifikacijami (14.00), glavni letošnji vrhunec za Slovenke. Od obeh tekem – tako sobotne ekipne (11.30) kot nedeljske posamične (11.30) – si veliko obeta, ki je bila nazadnje v Hinzenbachu z desetim in enajstim mestom naša najbolje razpoložena skakalka.»Vrhunsko. Verjamem, da bodo kljub spomladanskim temperaturam priredili še eno super tekmovanje, navijačev pa bo spet ogromno.«»Da, očitno bomo lahko v kratkih rokavih.«»Ljubno v marsičem spominja na spektakel v Planici. Kar zadeva ženske skakalne tekme, nikjer drugje ni niti približno toliko gledalcev in takšnega vzdušja kot ravno pod Rajhovko. Podpora navijačev nam pomeni ogromno.«»Moji skoki na torkovem treningu so bili v redu, vendar še niso bili najboljši. Morala se bom umiriti in skočiti, kakor najbolje znam. Vsekakor imam visoke cilje, ki pa jih ne bi razkrivala, da ne bi bila potem preveč razočarana. Vem, da spadam med deseterico, želim si čim višje, eden od ciljev, ki sem si jih zastavila že pred leti, da bi na Ljubnem enkrat skočila na najvišjo stopničko. Verjamem, da bi bilo nepozabno slovensko himno zapeti skupaj z navijači.«»Na ekipnih tekmah smo Slovenke vedno dobro delovale. Skakalnico dobro poznamo, je manjša in naša! Če bomo vse prikazale po dva vrhunska skoka, se nam stopničke ne bi smele izmuzniti.«»Zelo me spominja na našo 60-metrsko skakalnico v Žireh, kjer te v radiusu prav tako stisne in spomni, da si že na odskočni mizi. Zaradi tega se na Ljubnem počutim še bolj domače.«»Malo se že primerjava druga z drugo, toda še raje se primerjam s tistimi, ki so na vrhu, zdaj sta to Avstrijkain Norvežanka. Tam bi bila rada nekega dne tudi sama, nadejam se, da mi bo enkrat uspelo, saj sem še mlada.«»Že od daleč se vidi, da so shujšale, verjetno so kaj odkrile in izboljšale tudi v opremi. Prihajajo nova imena, manjša dekleta, konkurenca je čedalje hujša, posledično se dviguje raven skakanja.«»Ostrigla sem se, ker sem si želela preizkusiti nekaj novega, pobarvala pa sem si jih dejansko zaradi izgubljene stave, saj sem rekla, da naša skupina 7keels na instagramu ne bo dobila tisoč sledilcev, vendar jih je. No, na srečo se je barva medtem že precej sprala, lasje pa so spet dodobra zrasli.«