Lastni demoni so jo omrtvili, nagnali v jok in bruhanje

Ljubljana

Normalna nemočnost

66

zmag ima Mikaela Shiffrin v svetovnem pokalu, le Lindsey Vonn jih ima več, 82

Vzornica Janica Kostelić

- Zadnja sezona ameriške smučarske zvezdniceni bila takšna, da bi si jo lahko zapomnila po dobrem. Zaradi nenadne smrti očetafebruarja v nesreči med delom doma se je umaknila z zimskih tekmovanj svetovnega pokala, nato jo je zagodel še koronavirus, tekme so po vrsti odpadale, tako da 25-letnica kljub prepričljivemu vodstvu ni še četrtič zapored osvojila skupnega seštevka svetovnega pokala.»Počutila sem se grozno, zelo sta me prizadeli smrt babiceoktobra in nato očetova,« pravi dvakratna olimpijska zmagovalka. Priznala je tudi, da je zaradi uspehov oziroma kljub tem v zgodnjih življenjskih letih čutila ogromen pritisk. Bala se je, da bo tekmovalno odpovedala, da se bo psihičnemu pritisku uprlo telo.»Na tekmah sem smučala z veliko živčnostjo, tik pred njimi sem zaradi vsega stresa bruhala, in to ne le enkrat. A nekaj časa sem panične napade imela pod nadzorom. Zaradi pritiska je bilo še posebno brutalno po olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014,« pove Koloradčanka, v Rusiji je pri 18 letih osvojila zlato slalomsko odličje.»Paralizirana sem bila, tudi jokala sem. Nato mi je šlo na bruhanje ali sem denimo imela občutek, da me stiska v vratu in ne morem več dihati,« opisuje petkratna svetovna prvakinja občutek na skoraj vsaki tekmi, napade pa je imela kot po pravilu le par minut pred tem, ko bi se morala spustiti po smučišču.V večini primerov je Mikaela Shiffrin na takratnih tekmah svetovnega pokala kljub psihični krizi zmagala. A uspehi je niso umirili in navdali s spokojnostjo. Ravno nasprotno. »Nikoli nisem menila, da sem oseba, ki bi lahko imela težave s pritiskom in odgovornostjo tekmovalnih pričakovanj in uspeha. A prav to je bil problem.Toda preživela sem mučno obdobje, kajti morala sem se naučiti nadzirati svojo psiho, čustva in pritisk,« je boje s samo seboj opisala zvezdnica belih strmin. Shiffrinovi je pomagal mentalni trening, tudi glasba ji je dala sprostitveni občutek, igra namreč klavir, kitaro in poje.Z leti je postala tudi življenjsko in tekmovalno izkušenejša. Smrti babice in očeta, nadgrajeni z uničeno tekmovalno sezono zaradi pandemije, sta jo vnovič postavili na hudo življenjsko preizkušnjo. »Moja družina je veliko izgubila. Včasih je težko, da resnično ne bi čutil tega, da si popolnoma nemočen.V zadnjem letu sem se veliko naučila, predvsem to, da je včasih povsem normalno in razumljivo, da se počutiš nemočnega, potem razumeš ves stresni položaj, skozi katerega moraš iti. Nisi vedno razpoložen in prešerne volje. V življenju ni le ena plat, znati moraš razumeti tudi tisto manj dobro,« je sklenila smučarka, ki ima 66 zmag v svetovnem pokalu. Lejih ima več (82) od Mikaele Shiffrin, katere vzornica v času odraščanja je bila legendarna Hrvatica