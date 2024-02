Le 0,4 točke je zmanjkalo za japonsko veselico v Saporu

Karavana smučarskih skakalcev se ta konec tedna mudi v Saporu na Japonskem, kjer v nasprotju s staro celino še vladajo zimske razmere. V pravi skakalni kulisi smo pospremili lepo tekmo smučarskih skakalcev, v prvi seriji jo je nekoliko krojil veter, na koncu pa je zasluženo slavil Stefan Kraft. Le 0,4 točke je zaostal domači adut Rjoju Kobajaši, ki je vodil po prvi seriji. Najboljši Slovenec je bil Peter Prevc na 9. mestu.

Petru je po prvi seriji kazalo še nekoliko bolje, bil je šesti, v drugo pa je s skokom, dolgim 122,5 metra, nekoliko pokvaril svojo uvrstitev, a še vedno končal v elitni deseterici. Boj za zmago je bil zelo zanimiv, vetrovne razmere so se v drugi seriji izboljšale in spremljali smo precej daljše skoke kot v prvi.

Stefan Kraft je pokazal, zakaj je vodilni v svetovnem pokalu in s skokom, ki bi si zaslužil tudi kakšno 20 s strani sodnikov, pristal pri 139 metrih. Izziva se vodilni po prvi seriji Kobajaši ni ustrašil, pristal je pol metra prej kot Avstrijec, ravno toliko je znašala tudi njegova prednost iz prve serije, po sodniških ocenah in vetrovni izravnavi pa se je izkazalo, da je bil Kobajaši štiri desetinke točke prekratek.

Kos kljub težavam v zraku do točk

Tretji je bil Andreas Wellinger, ki je zaostal za dobrih šest točk. Do točk sta prišla še dva Slovenca, Domen Prevc je v drugi seriji napredoval za štiri mesta in končal na 19., junak Lake Placida Lovro Kos je imel v prvi seriji težke razmere in veliko težav v zraku, tekmo pa je nato končal na 23. mestu. Timi Zajc in Žak Mogel sta bila prekratka za finale.

Eden od junakov tekme je bil tudi 51-letni Noriaki Kasai, ki si je v prvi seriji priskakal uvrstitev v finale in na svoji jubilejni 570. tekmi v svetovnem pokalu pred navdušenim občinstvom na koncu osvojil točko za 30. mesto. V noči na nedeljo, ob 3. uri zjutraj, bo v Saporu na sporedu še druga tekma skakalcev.