Le še en mesec do tekme leta, čas je za zasuk

Žan Kranjec meri na vrnitev med kandidate za stopničke, Marco Odermatt sanja o zmagi št. 5 v domačem spektaklu.

Kar predstavlja za smukače kultni Kitzbühel, to je za veleslalomske specialiste Adelboden. Slovita proga v predelu Bernskega gorovja vedno znova tekmovalni karavani ponudi izjemen izziv, strmina je še bolj spoštovanja vredna od že tako cenjenih prog v naši Kranjski Gori ali na uvodu v Söldnu, zmagovalci ohranjajo v Adelbodnu poseben sloves. In na seznamu tistih, ki so bili tu že na vrhu, je tudi Žan Kranjec. Naš vodilni smučar v tehničnih disciplinah v tej sezoni doslej še ni potrdil svojega slovesa. Zbral je dve uvrstitvi med deseterico – 9. mesto v omenjenem Söldnu ter 6. na Copper Mountainu –, vidnega premika navzgor pa ni bilo niti nazadnje na njemu tako ljubi progi v Alta Badii. Na tradicionalnem decembrskem prizorišču v Dolomitih je že štirikrat stal na stopničkah, nazadnje v ...