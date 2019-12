Le za las ob popolno zasedbo

Klingenthal – Ni veliko manjkalo in slovenska zasedba na posamičnih skakalnih tekmah v Klingenthalu (HS-140) bi bila popolna. Ženske kvalifikacije so namreč odpadle, ker je v Nemčijo pripotovalo zgolj 39 tekmovalk, pri moških pa je bil neuspešen le Tilen Bartol, in to za las, saj je zasedel 51. mesto.



V znova težavnih vremenskih razmerah se je v slovenski ekipi v kvalifikacijah najbolj izkazal Timi Zajc, ki je bil 13. (109,4 točke; 124.5 metra), Peter Prevc je bil 15. (108,9; 123.5) in Anže Lanišek 18. (107,3; 124.5), na nedeljsko tekmo z začetkom ob 16. uri so se uvrstili še 23. Anže Semenič (104,8; 121.5), 25. Domen Prevc (104.3; 126) in 40. Rok Justin (97.3; 122). Najboljši štirje iz kvalifikacij bodo jutri (16) nastopili tudi na ekipni tekmi.



Kvalifikacije je dobil Avstrijec Stefan Kraft (123,7; 129.5) pred domačinom Karlom Geigerjem (123,1; 133).



Skakalke čaka posamična tekma jutri (11.45) in bo njihova zadnja v tem letu, zaradi majhnega števila nastopajočih pa so včeraj opravile le skoke za trening. V našem taboru je spet blestela povratnica po poškodbi Ema Klinec, ki je na drugem treningu skočila 140 metrov, kar je bila druga daljava dneva, edina z daljšim skokom (142.5) je bila na tretjem treningu Daniela Iraschko-Stolz. Poleg Klinčeve bodo Slovenijo zastopale še Nika Križnar, Urša Bogataj, Špela Rogelj, Katra Komar in Jerneja Brecl.