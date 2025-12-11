Kraj, kjer kot narod dobivamo krila, grozilo pa je, da bo zgodba celo zamrla

Slovenski smučarski skakalci in skakalke na začetku olimpijske zime podobno razvajajo svoje navijače z uspehi, kot so jih ob koncu prejšnje sezone. Za vse podvige ima posredne ali neposredne zasluge vsekakor tudi Nordijski center Planica, kjer danes praznujejo okrogel jubilej – deseto obletnico odprtja. Slovesnost v dolini pod Poncami so naslovili z besedami: »Deset let ponosa. Za ponos prihodnosti.« Z njo so počastili desetletje delovanja enega od najpomembnejših športnih središč v Sloveniji. »V tem času smo skupaj zgradili več kot športni center – ustvarili smo simbol predanosti, povezovanja in navdiha za prihodnje rodove.«