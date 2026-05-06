Legendarna Anja Pärson razkrila travmatično izkušnjo iz začetka kariere

Legendarna švedska alpska smučarka Anja Pärson je v televizijski oddaji Mästarnas mästare (Mojstri med mojstri), v kateri so športniki razpravljali o preteklih praksah preverjanja spola v športu, odkrito spregovorila o pretresljivi izkušnji iz začetka svoje kariere. Pri tem je opisala dogodek, ki se ji je zgodil, ko je bila stara 18 let.

Kakor je povedala, ji je vodstvo reprezentance sporočilo, da mora opraviti test za potrditev spola, saj v nasprotnem primeru ne bo smela tekmovati na svetovnem prvenstvu. »Rekli so mi, da je test nujen, če želim dobiti štartno številko. Na to odločitev nisem imela vpliva,« je pojasnila in pristavila, da so postopek izvedli v naglici in na neprimeren način. Odpeljali so jo namreč k neznanemu ginekologu, pri katerem so nato opravili test.

Izkušnjo je opisala kot izjemno neprijetno in obremenjujočo. V oddaji je nekdanja biatlonka Magdalena Forsberg pripomnila, da vse skupaj zveni skoraj kot zloraba. Pärsonova se je s tem deloma strinjala: »Po tem se zares nisem počutila dobro.«

V svetovnem pokalu je Anja Pärson nanizala kar 42 zmag. FOTO: Tomi Lombar

Zaradi tega je bila tudi jezna

Po njenem mnenju je bila odgovornost na strani vodstva reprezentance, ki bi moralo postopek izvesti prej in bolj ustrezno, ne pa tik pred začetkom tekmovanja. Zaradi tega je bila takrat tudi jezna. Kljub težki izkušnji je imela nato Pärsonova izjemno uspešno kariero. Na olimpijskih igrah je osvojila šest kolajn, od tega tudi zlato na slalomu v Torinu 2006, s svetovnih prvenstvih pa ima kar trinajst odličij – tudi sedem naslovov svetovne prvakinje.

Zdaj 45-letna Švedinja deluje kot motivacijska govornica in strokovna komentatorka. Z življenjsko partnerko Filippo Rådin ima dva otroka.