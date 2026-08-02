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Zimski športi

Legendarni Britanec spet skočil: Nikoli ni osvojil kolajne, osvojil pa je svet

Sloviti »Eddie the Eagle« zaupal, kateri kraj bo imel vedno posebno mesto v njegovem srcu. Pri 62 letih je še zmeraj izjemno priljubljen.
Michael Edwards je po več kot desetih letih spet skočil. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Galerija
Michael Edwards je po več kot desetih letih spet skočil. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Miha Šimnovec
2. 8. 2026 | 05:00
4:57
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Medtem ko se je skakalna elita zbrala v Visli, se je legendarni Britanec Michael David Edwards, ki je na zimskih olimpijskih igrah leta 1988 v Calgaryju postal svetovni fenomen, odpravil v Kandersteg, kjer se je pri 62 letih znova spustil po skakalnici.

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Ob deseti obletnici prenovljenega nordijskega centra v Švici si je »Eddie the Eagle« (Orel Eddie) znova nataknil skakalne smuči in se po več kot desetih letih spet spustil po zaletišču. Daljave, ki jih je dosegel, pri tem skoraj niso bile pomembne. Pomembnejši je bil prizor moža, ki se je kljub letom in dežju z enakim navdušenjem kot nekoč povzpel na vrh skakalnice.

Ko je pristal, so obiskovalci – kot so zapisali pri časniku Blick – nemudoma segli po mobilnih telefonih. Edwards pa je ostal zvest sebi – nasmejan, sproščen in pripravljen na šalo z vsakim, ki ga je želel pozdraviti ali fotografirati.

Olimpijski junak brez kolajne

Čeprav je na OI v Calgaryju na obeh skakalnih tekmah zasedel zadnje mesto, je postal eden največjih junakov tistih iger. Njegova debela očala, prevelika oprema in nalezljiv nasmeh so osvojili svet bolj kot marsikateri prvak.

Do olimpijskega nastopa je prišel po nenavadni poti. Potem ko je zaradi pomanjkanja denarja in kakovosti propadel njegov poskus preboja v alpskem smučanju, je poiskal šport, v katerem v Veliki Britaniji skorajda ni imel tekmecev. Skoki so bili popolna izbira.

Ker trenerja sprva ni imel, se je vsega naučil sam. Opremo je zbral z vseh koncev Evrope – smuči je dobil od Avstrijcev, tekmovalni dres od Zahodnih Nemcev, čelado od Italijanov ... S prevelikimi čevlji je opravil tako, da si je obul kar šest parov nogavic.

Kandersteg kot odskočna deska za Calgary

Poleti leta 1986 ga je pot pripeljala v Kandersteg. Ker je imel zelo malo denarja, si ni mogel privoščiti hotela. Prenočišče je našel v skavtskem domu, v katerem je za simbolični en funt na noč dobil streho nad glavo.

Michael Edwards se v vseh teh letih ni veliko spremenil. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Michael Edwards se v vseh teh letih ni veliko spremenil. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
 S tamkajšnjim oskrbnikom skakalnice je sklenil dogovor, ki je zaznamoval njegovo športno pot. Čistil je naprave, pometal zaletišča in skrbel za plastično podlago, v zameno pa je lahko brezplačno treniral.

Na tamkajšnji Lötschbergovi skakalnici je z 68 metri dosegel nov britanski rekord. Prav ti treningi so mu odprli vrata na olimpijske igre. »Ta kraj bo imel vedno posebno mesto v mojem srcu. Brez tukajšnjih treningov mi nikoli ne bi uspelo priti v Calgary,« je ob vrnitvi dejal Edwards in se spomnil solidarnosti tekmecev: »Iz drugih moštev so mi podarjali opremo, po kosilu pa so mi prinašali sendviče s šunko in banane, da sem sploh lahko normalno treniral.«

Hollywood zgodbo prenesel novim rodovom

Po olimpijski evforiji so pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK) zaostrili kvalifikacijska merila in podobnim avsajderjem praktično zaprli vrata na igre. Edwards je pozneje dokončal študij prava, nekaj časa je znova delal kot zidar, njegova zgodba pa je leta 2015 doživela novo poglavje s hollywoodskim filmom Eddie the Eagle.

Zdaj po svetu nastopa kot motivacijski govorec in pogosto pripravi tudi po pet predavanj na teden. »Lepo je, da se me ljudje še vedno spominjajo, čeprav je od Calgaryja minilo skoraj štirideset let. Mlajši me poznajo predvsem zaradi filma, starejši pa po olimpijskih igrah,« je povedal 62-letnik iz Cheltenhama.

Debelih očal ne potrebuje več, saj so mu zdravniki popravili vid. Še zmeraj pa je neustrašen. Tudi pri 62 letih pred prvim skokom ni okleval niti za trenutek. Ko je nad Kanderstegom začelo vse močneje deževati in so obiskovalci iskali zavetje pod šotori, je Edwards skočil še drugič. In nato še tretjič. Premočen do kože se je vedno znova vzpenjal proti zaletišču, kot da bi želel še enkrat podoživeti občutke iz mladosti.

V vseh teh letih se ni prav veliko spremenil. Za številne je ostal človek, ki je dokazal, da olimpijske igre niso zgolj tekmovanje za kolajne, temveč tudi praznik poguma, vztrajnosti in sanj.

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smučarski skokiMichael EdwardsEddie the Eagleolimpijske igreKanderstegšport zasebno

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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