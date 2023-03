Legendarni Finec po čudežu ostal živ

V nadaljevanju preberite:

Pred velikim zaključkom sezone smučarjev skakalcev v Planici na letalnici bratov Gorišek bi lahko vnovič pisali hvalospeve Halvorju Egnerju Granerudu, Stefanu Kraftu in plejadi slovenskih orlov, a zgodba izpred 18 let je prav posebna. Za Janneja Ahonena je bil skok v Planici leta 2005 njegov zadnji v fantastični sezoni. Finec je še drugič zapored postal najboljši v skupnem seštevku svetovnega pokala, pred tem si je priskočil tudi zmago na novoletni turneji štirih skakalnic, na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu pa je osvojil zlato, srebrno in bronasto odličje. V Kranjski Gori pa je imel legendarni finski skakalec dan pred slovito preizkušnjo s štirimi svetovnimi rekordi burna dan in noč. Naslednje dopoldne je pristal na daljavi svetovnega rekorda, a ... Preberite v članku.