Legendarni Finec s pismom ganil za rakom obolelega Romørena

Nepozabni dvoboj za svetovni rekord v Planici

Bjørn Einar Romøren bije doslej najtežjo bitko v življenju. FOTO: Facebook

Ljubljana – Norveški smučarski skakalci so se med nedavno novoletno turnejo spomnili tudi na slovitega rojaka, ki bije hudo bitko z rakom., ki je bil vse do zadnjega v igri za osvojitev zlatega orla,in drugi »vikingi« so po svojih (dolgih) skokih kazali na rame svojih tekmovalnih dresov, na katerih so imeli napis Bjørn stay strong (Bjørn, ostani močan). Pozneje je bilo podporo nekdanjemu svetovnemu rekorderju mogoče opaziti tudi na njihovih reprezentančnih bundah.A Romørenu čim prejšnjo zmago v tem boju želijo tudi drugi skakalci in nekdanji tekmeci. Med drugimi mu je pisal finski zvezdnik, njegov ganljiv zapis pa so objavili tudi v časniku Ilta-Sanomat. »Hei, Bjørn Einar, moj najdražji tekmec. V vseh teh letih sem te imel priložnost dobro spoznati. Vem, kakšen značaj imaš, zato tudi vem, da se nikoli ne vdaš. To ti bo tudi pomagalo dobiti to bitko. Želim ti veliko moči in ti obljubljam, da te bom podpiral po svojih najboljših močeh,« je 42-letni šampion iz Lahtija, s petimi lovorikami rekorder po številu skupnih zmag na novoletni turneji, začel pismo, ki ga je naslovil na štiri leta mlajšega Norvežana.V nadaljevanju se je spomnil njunega razburljivega dvoboja za svetovni rekord v poletih leta 2005 v Planici. »O tem sva govorila že večkrat. No, če želiš vedeti, kako je poleteti dlje od 239 metrov, me lahko vprašaš kadar koli. Rade volje ti bom povedal. Lahko me vedno pokličeš,« je Ahonen podoživel nepozabni spektakel na letalnici bratov Gorišek iz zime 2004/05. Romøren je tedaj poletel do svetovnega rekorda (239 m), malo za njim pa je finskega asa odneslo še meter dlje (nekateri menijo, da je pristal celo pri 243 metrih), vendar pa je po doskoku padel in se poškodoval.Norveškega zvezdnika, ki je znal velikemu tekmecu v preteklosti na takšna zbadanja odgovoriti, da mu lahko pove, kako se pri svetovnem rekordu (lastil si ga je do leta 2011, ko ga je v Vikersundu z 243 in 246,5 metra preletel rojak) lepo pristane, se je Ahonenovo pismo zelo dotaknilo. Ganili so ga tudi mlajši rojaki z napisom, naj ostane močan.»Zelo sem ponosen, da lahko delam s takšno 'bando'. Seveda mi njihove lepe misli vlivajo moč,« je poudaril 38-letnik iz Osla, zmagovalec osmih tekem za svetovni pokal, ki je sicer kmalu po koncu svoje uspešne športne poti na norveški smučarski zvezi prevzel vlogo marketinškega direktorja za smučarske skoke.