Legendarni finski smučarski skakalec našel novo službo

Legendarni finski smučarski skakalec Janne Ahonen, eden od največjih mojstrov tega športa, je pred kratkim našel nov izziv – prav tako v svetu snega in hitrosti. Nekdanji svetovni prvak in večkratni zmagovalec svetovnega pokala v skokih bo po novem svetovalec in razvijalec opreme pri finskem olimpijskem komiteju in tamkajšnji smučarski zvezi, pri kateri bo zadolžen za razvoj tekmovalnih dresov za alpsko smučanje.

Ahonen bo svoje bogato znanje o aerodinamiki in materialih, ki ga je pridobil v letih vrhunskega skakanja, uporabil pri iskanju popolnega smučarskega kombinezona. »Gre za zelo zanimivo nalogo, ki jo lahko primerjam s skoki. Tudi v alpskem smučanju šteje hitrost – in vse je v detajlih: položaj nog, oblika rokavov, izrez okoli vratu,« je pojasnil 48-letni Finec.

Po njegovih besedah lahko že najmanjše izboljšave v kroju in postavitvi šivov prinesejo opazne razlike na progi. »Z najpametnejšimi rešitvami je mogoče pridobiti sekundo ali dve – realno pa se borimo za desetinke. Usmeritev in položaj šivov sta za zračni upor izjemno pomembni,« je razložil Ahonen.

Testiranja v vetrovniku

Nekdanji finski skakalni zvezdnik je že sodeloval pri prvih testiranjih v vetrovniku, v katerem so preverjali različne materiale in kroje tekmovalnih dresov. Preizkušali so štiri različne modele in jih primerjali s tistimi, ki so jih finski smučarji uporabljali v prejšnji sezoni. Glavni trener finske reprezentance Eero Blomqvist je ob tem poudaril, da si želijo slediti najboljšim: »Švicarji svoje drese testirajo v vetrovniku podjetja Audi v Nemčiji. Tudi mi moramo narediti korak naprej, če želimo ostati konkurenčni.«