Legendarni finski smučarski skakalec v opitem stanju povzročil incident

Janne Ahonen, finska legenda smučarskih skokov, se je znašel v središču neprijetnega incidenta, ko je pod vplivom alkohola prekinil nastop glasbenika Tima Kotipelta, sicer pevca znane skupine Stratovarius. Incident se je zgodil v eni izmed restavracij v Kuusamu, znanem po skakalnici Rukatunturi.

Kraljevi orel (vzdevek so mu dali domači privrženci) se je med glasbenim nastopom povzpel na oder in s svojim neprimernim vedenjem povsem zasenčil glasbeni spektakel. Ena od oseb, ki je bila priča incidentu, je povedala, da ji je bilo žal za glasbenika, ki mu ob prekinitvi točke ni bilo prijetno. Opiti Ahonen se je na odru sprva opotekel, nato pa je poskušal peti, a so ga varnostniki prej odstranili s prizorišča.

Po incidentu se je dobitnik dveh velikih kristalnih globusov že opravičil za svoja dejanja. Pojasnil je, da je velik obožealec Tima Kotipelta in da ga je očitno nekoliko zaneslo. »Če je bilo moje vedenje takšno, potem me je očitno nekoliko zaneslo. Seveda se opravičujem za svoje vedenje, ker je bila to neprijetna situacija za občinstvo, ki je poslušalo in gledalo Tima,« ga povzemajo tuji mediji.

Janne Ahonen v družbi še enega legendarnega finskega skakalca Tonija Nieminena. FOTO: Stt-lehtikuva Stt-lehtikuva/reuters

Janne Ahonen je sicer rekorder po številu zmag na novoletni skakalni turneji, kjer je slavil v letih 1999, 2003, 2005, 2006 in 2008, ko si je zlatega orla delil s Čehom Jakubom Jando. Na stopničkah svetovnega pokala je stal kar 108-krat, na velikih tekmovanjih pa je zbral kar deset odličij.

Z začetkom letošnje zime je prevzel novo službo, odslej bo opravljal vlogo svetovalca in razvijalca opreme pri finskem olimpijskem komiteju in tamkajšnji smučarski zvezi. Zadolžen je predvsem za razvoj tekmovalnih dresov za alpsko smučanje. Karavana na belih strminah je sicer že pripotovala na Finsko, v Leviju bosta konec tedna na sporedu slaloma za svetovni pokal.