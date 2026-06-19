Legendarni Goldberger žaluje

Avstrijsko smučarsko-skakalno družino je pretresla novica o smrti Richarda Dießa, dolgoletnega trenerja in enega od najpomembnejših vzgojiteljev rdeče-belo-rdečih »orlov«. Umrl je star 93 let.

Dieß je desetletja zaznamoval razvoj smučarskih skokov v Avstriji, predvsem s svojim predanim delom z mladimi športniki, ki ga je večinoma opravljal prostovoljno. Med skakalci, ki so pod njegovim vodstvom naredili prve korake, je bil tudi legendarni Andreas Goldberger, eden od najuspešnejših avstrijskih skakalcev v zgodovini.

»Vsekakor sem bil boljši trener kot skakalec,« je nekoč dejal Dieß, ki je slovel po sodobnih metodah treninga in izjemnem občutku za delo z mladimi. Njegovo znanje in izkušnje so oblikovali številne rodove avstrijskih skakalcev, med njimi ob Goldbergerju tudi Wernerja Rathmayrja, Bernharda Zaunerja in Franza Neuländtnerja.

Športu je ostal zvest vse življenje

Ob smrti nekdanjega mentorja se je oglasil tudi Goldberger. »Bil je absolutni vzor. Od nas je vedno zahteval tisto disciplino, ki jo je tudi sam dosledno živel,« je poudaril nekdanji zvezdnik tega športa.

Dieß pa ni ostal povezan s smučarskimi skoki le kot trener. Športu je ostal zvest vse življenje in še desetletja tekmoval v veteranski kategoriji. Svoj zadnji skok je opravil pri spoštljivih 80 letih, pri čemer je sledil življenjskemu vodilu: »Skačem svobodno in z zaupanjem, vedno pa dam vse od sebe.«

Z njegovim odhodom avstrijski smučarski skoki izgubljajo eno od svojih najpomembnejših osebnosti, človeka, ki je s svojim delom in predanostjo pomembno vplival na razvoj številnih vrhunskih športnikov.