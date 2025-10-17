Legendarni Kanadčan postavil piko na i v Los Angelesu, težave Kopitarja

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so še četrtič v tej sezoni NHL ledeno ploskev zapustili sklonjenih glav. Tokrat so morali brez slovenskega kapetana Anžeta Kopitarja pred svojimi navijači po dobrem začetku z 2.4 (2:0, 0:2, 0:2) priznati premoč igralcem kluba Pittsburgh Penguins.

Kazalo je že, da bodo tokrat Kralji izkoristili terensko premoč, saj so uvodno tretjino dobili z 2:0, potem ko sta v polno zadela Kanadčan Warren Foegele (v 5. minuti) in Švicar Kevin Fiala (10.). Toda gostje se niso vdali v usodo. Ravno nasprotno; v 27. minuti je Jevgenij Maljkin znižal na 1:2, že pičlih 41 sekund pozneje pa je Kanadčan Connor Dewar poskrbel za izenačenje.

Zadetka sta dala očitno dodatna krila Pingvinom, ki so se v zadnji tretjini veselili še dveh zadetkov. V 47. minuti je bil natančen Šved Filip Hallander, 31 sekund pred koncem tekme pa še legendarni Kanadčan Sidney Crosby, ki je postavil piko na i oziroma končni izid. Kopitar je izpustil tekmo zaradi težav z gležnjem.