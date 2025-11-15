Legendarni Marcel Hirscher se (spet) vrača, a šele v drugem delu sezone

Avstrijski smučarski zvezdnik Marcel Hirscher, ki od prejšnje sezone po vrnitvi iz pokoja nastopa za Nizozemsko, se bo v svetovni pokal predvidoma vrnil januarja, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Razlog je pomanjkanje treninga po večtedenski virozi, ki jo je staknil na začetku jeseni, dodaja APA.

Hirscher je pred in po začetku sezone 2025/26 že večkrat preložil vrnitev po hudi poškodbi kolena, zdaj pa si bo vzel še dober mesec in pol časa za trening pred prvimi nastopi na belih strminah.

Nekdanji serijski zmagovalec svetovnega pokala je prvotno načrtoval vrnitev že na uvodu sezone, potem ko si je decembra lani na treningu strgal križno vez. Pred slabim tednom dni je odpovedal tudi nastop na slalomu v Leviju, ki bo na sporedu v nedeljo.

Šestintridesetletni zvezdnik alpskega smučanja je danes na Instagramu napisal, da dobro napreduje v želji po vrnitvi na tekme. »Januarja bom spet zraven,« je še dodal Hirscher.

Marcel Hirscher je bil svojčas nepremagljiv tako v slalomu kot v veleslalomu. FOTO: Javier Soriano/AFP

Posledično bo izpustil tekme v slalomu ali veleslalomu v Leviju, Gurglu, Copper Mountainu, Beaver Creeku, Val d'Iseru in Alta Badii, prva januarska tekma v tehničnih disciplinah v svetovnem pokalu pa bo slalomska preizkušnja v Madonni di Campiglio.

Osemkratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala, dvakratni olimpijski in sedemkratni svetovni prvak se je na treninge po poškodbi kolena in kasnejši virozi vrnil septembra, od takrat pa je opravil 22 treningov tehničnih disciplin oziroma zgolj tretjino od prvotnih načrtov.