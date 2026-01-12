  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Legendarni Noriaki Kasai pri 53 letih v boj proti Prevcu in druščini

    Na Japonsko bo odpotoval tudi najboljši skakalec to zimo Domen Prevc, nastop pa bo izpustil zmagovalec zadnje tekme Anže Lanišek.
    FOTO: Samuel Kubani/International News Agency
    Galerija
    FOTO: Samuel Kubani/International News Agency
    L. Š., STA
    12. 1. 2026 | 10:13
    1:53
    A+A-

    Legendarni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai si je priboril mesto v japonski reprezentanci in bo konec tedna nastopil na domačem svetovnem pokalu v Sapporu, poročajo japonski mediji. Veteran skokov bo imel tako konec tedna novo priložnost za podiranje lastnih rekordov.

    Skakalnica Okurayama v Sapporu je naslednje prizorišče svetovnega pokala olimpijske zime. Japonci kot gostitelji bodo imeli na otoku Hokaido pravico do nacionalne kvote skakalcev – na obeh tekmah s po desetimi skakalci.

    image_alt
    Oče in brat presenetila Niko, Tepeš se noče doma živcirati

    Med izbranci je tudi neuklonljivi Kasai, ki bo letos praznoval 54. rojstni dan. Na tekmovanju v Sapporu bodo svojo formo preizkusili že omenjeni Kasai, japonska številka 1 Ryoyu Kobayashi, Ren Nikaido, Naoki Nakamura, Sakutaro Kobayashi, Yukiya Sato, Keiichi Sato, Junshiro Kobayashi, Tomofumi Naito in Go Yamamoto. Za slednjega bo to debi v svetovnem pokalu.

    Da še ni za odpis, je Kasai leta 2014 na OI dokazal s srebrno medaljo. Ob njem je na odru za zmagovalce stal tudi Domen Prevc. FOTO: Matej Družnik/delo 
    Da še ni za odpis, je Kasai leta 2014 na OI dokazal s srebrno medaljo. Ob njem je na odru za zmagovalce stal tudi Domen Prevc. FOTO: Matej Družnik/delo 

    Na Japonsko bo odpotoval tudi najboljši skakalec to zimo Domen Prevc, nastop v deželi vzhajajočega sonca pa bo izpustil zmagovalec zadnje tekme Anže Lanišek.

    Tridnevno tekmovanje v Aziji se bo konec tedna začelo s petkovim treningom in kvalifikacijami. V soboto in nedeljo sta predvideni posamični tekmi, po katerih se bodo končale tudi olimpijske kvalifikacije za letošnje igre v Predazzu.

    Noriaki Kasai smučarski skoki Japonska Domen Prevc Rjoju Kobajashi olimpijske igre

