Legendarni Noriaki Kasai v težavah

Eden od najboljših smučarskih skakalcev v zgodovini Noriaki Kasai pri 53 letih še ne razmišlja o koncu bogate kariere, čeprav mu telo vse glasneje sporoča, da je njegovo zlato obdobje že minilo. V nedavnem pogovoru za japonski spletni medij Aktio Note je odkrito spregovoril o težavah, s katerimi se spopada po več kot treh desetletjih vrhunskega športa.

»Iskreno povedano: nisem več v vrhunski formi. Večjih poškodb sicer nisem imel, a vse pogosteje čutim bolečine v spodnjem delu hrbta, kolenih in vratu. Ko sem na skakalnici, se jih trudim odmisliti,« je razkril neuničljivi Japonec, ki je obenem priznal, da mu je začel pešati tudi vid. To mu predstavlja poseben izziv na zaletišču.

»Ko se v počepu spuščam po naletu, vedno težje pravilno izostrim pogled. Zato skušam glavo držati čim bolj pokonci in svoj položaj temu ustrezno prilagoditi,« je pripomnil Kasai, ki si je kljub tem težavam na včerajšnjem japonskem »poletnem« prvenstvu na veliki napravi v Saporu priskakal zelo dobro četrto mesto (124 m in 129 m). Ob odsotnosti glavnega zvezdnika Rjojuja Kobajašija je zmagal Ren Nikaido (137,5 m in 134 m), drugi je bil Sakutaro Kobajaši (138,5 m in 132,5 m), tretji pa Tomofumi Naito (133 m in 133 m).

Na japonskem »poletnem« prvenstvu na veliki napravi v Saporu si je Noriaki Kasai priskakal zelo dobro četrto mesto. FOTO: Dejan Javornik

Legenda, ki podira rekorde

Kasai velja sicer za pravo legendo smučarskih skokov. V svetovnem pokalu tekmuje že od leta 1988, nastopil je na osmih olimpijskih igrah, leta 1992 pa je postal svetovni prvak v poletih. Na olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju je – podobno kot Peter Prevc – zablestel s srebrno in bronasto kolajno.

Čeprav se mu ni uspelo uvrstiti na prejšnje zimske olimpijske igre v Pekingu 2022, še ni izgubil upanja pri zasledovanju svojega cilja – osvojitvi naslova olimpijskega prvaka. »V zadnjih letih moji rezultati res niso bili najboljši in večkrat sem pomislil na to, da bi nehal. A še vedno zmagujem na tekmah na Japonskem in dobro skačem tudi v mednarodni konkurenci. Zato so moja pričakovanja še vedno visoka,« je poudaril Kasai.

Naslednje zimske olimpijske igre bodo februarja prihodnje leto v Milanu in Cortini d’Ampezzo, vendar legendarni Noriaki trenutno ni del japonske reprezentance za svetovni pokal. Pot do devetega olimpijskega nastopa se zato zdi dolga – a če zna kdo kljubovati času, je to prav Kasai.