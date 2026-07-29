Legendarni Tirolec nam zavida Planico

Na jutrišnji četrtek, 30. julija, bo Peter Schröcksnadel, legendarni predsednik Avstrijske smučarske zveze, praznoval 85. rojstni dan. Krovno organizacijo smučarskim panogam zaprisežene Avstrije je ta Tirolec vodil dolgih 31 let, zdaj pa iz domačega naslonjača še vedno zelo podrobno spremlja utrip zimskega športa.

In v rojstnodnevnem pogovoru za dunajski Kurier je razgrnil primer Nordijskega centra v Planici. »Vedno znova se v Avstriji pogovarjamo o pomanjkanju ustrezne športne infrastrukture. Pri sosedih v Planici pa imajo sodobne skakalnice, vetrovnik in pokrito progo za smučarski tek. Mi pa smo od tega zelo, zelo daleč,« je dejal nekdanji funkcionar, kajpak tudi dober znanec stanovskih kolegov pri nas. Ob tem je dodal: »Zmagujemo navzlic pomanjkanju infrastrukture. Gre za dobro delo posameznikov in zato tudi dobimo uspešne športnike.«

Peter Schröcksandel je med letoma 1990 in 2021 vodil Avstrijsko smučarsko zvezo.

Ob novinarskem namigu, če gre Avstrijce šteti za športni narod, saj so zlasti v zimskem času uspešni, pa je poudaril: »Norvežani so primer pravega športnega naroda, že zaradi njihovega življenjskega sloga. Pripravljeni so spati tudi pri 20 stopinjah pod ničlo na prostem in razmišljati o športni dejavnosti.«