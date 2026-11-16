Slovenska biatlonka je šla po Rogličevih poteh, pred njo je pomembna sezona

Slovenska biatlonka Lena Repinc, ki se je poleti preizkusila tudi kot kolesarka, ima pred letošnjo sezono visoka pričakovanja – še bolj obetaven pa je njen daljnoročni plan, saj si do leta 2030, ko nas v Franciji čakajo naslednje olimpijske igre, želi napredovati med najboljših petnajst tekmovalk v skupnem seštevku svetovnega pokala. Po najboljši sezoni kariere bo pod vodstvom novega trenerja Armina Auchentallerja iskala predvsem večjo tekaško konkurenčnost. Prav prihod Italijana, čigar hčerka Hannah prav tako spada med obetavnejše tekmovalke, je Leni Repinc prinesel veliko motivacije. Na treningih sedaj več časa namenjajo podrobnostim, tudi gibom, ki jih je prej izvajala brez posebnega razmišljanja. Po dveh urah tehnične vadbe je, kot je opisala za Siol, včasih bolj utrujena v glavi kot ...