Lena Repinc in Polona Klemenčič odlični, slavje Norvežanke

Tekma za kolajne je bila izjemno zanimiva, pomembna pa je bila tudi v luči jutrišnje zasledovalne tekme, ko bodo na delu tako fantje kot dekleta. Olimpijska prvakinja je bila Marlen Kirkeeide, ki je za le 3,8 sekunde premagala Francozinjo Oceane Michelon, njena rojakinja Lou Jeanmonnot pa je bila tretja. Brez zgrešenega strela je bila naša najboljša tekmovalka Lena Repinc na 21. mestu, izjemno hitra pa je bila tudi Polona Klemenčič, ki je bila z dvema zgrešenima tarčama 25.

S številko 28 se je na progo podala naša najboljša biatlonka Polona Klemenčič, ki je tekla izjemno hitro, na strelišče je prišla kot drugouvrščena. Na streljanju leže je hitro pokrila vse tarče in celo prevzela vodstvo. Na drugem streljanju so jo nekoliko premagali živci, zgrešila je dvakrat, a se je zaradi dobrega teka obdržala relativno visoko. Če bi naša tekmovalka zgrešila le tarčo manj, bi tekmo končala med najboljšo deseterico.

Polona Klemenčič je bila danes tekaško zelo razpoložena. FOTO: Matej Družnik/Delo

Anamarija Lampič je pregovorno začela zelo hitro, na prvo streljanje je prišla kot najboljša, a se ji ne nastop takoj ponesrečil – že leže je zgrešila trikrat in dobra uvrstitev je splavala po vodi. Na drugem streljanju je prav tako imela veliko težav, skupno je zgrešila kar vrtoglavih šest strelov in končala med zadnjimi. Tako je končala s samostojnimi nastopi na OI, čaka jo še ženska štafeta sredi tedna.

Mlada Lena Repinc v cilju ni bila zadovoljna, saj jo je v zadnjem krogu povsem odrezalo, zato je izgubila veliko časa. Vseeno pa nabira prepotrebne izkušnje pred nadaljevanjem obetavne kariere. FOTO: Blaž Samec/Delo

Naša druga najboljša tekmovalka letošnje zime Lena Repinc se je na progo podala v drugi polovici štartne liste, a je začela odlično. Na prvem streljanju je bila povsem natančna, na progo se je podala le nekaj sekund za Klemenčičevo. Tudi na drugem streljanju je bila izjemna, hitro je pokrila vse tarče in z ničlo na progo krenila kot sedma.

Mladi Bohnjki so v zadnjem krogu nekoliko pošle moči, izgubila je več kot 45 sekund, a borila se je do konca in tekmo končala kot 21. Tudi najmlajša tekmovalka na celotni tekmi Manca Caserman se je izkazala izvrstno, z devetimi zadetimi tarčami je tako za las zgrešila uvrstitev na zasledovalno tekmo.