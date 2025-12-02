Lena Repinc najbolje doslej: Zdaj bi si morda premislila

Uvodna posamična tekma nove biatlonske sezone je največ veselja prinesla v italijanski tabor, saj je Dorothea Wierer, ki se je poleti že spogledovala s slovesom od vrhunskega športa – pa jo je le prepričalo spoznanje o olimpijski tekmi v domači Anterselvi – ugnala vso konkurenco na 15 km.

Finka Sonja Leinamo je presenetljivo osvojila 2. mesto, na stopničkah je bila še Francozinja Camille Bened. Obetavna slovenska biatlonka Lena Repinc je s 16. mestom dosegla svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu doslej. Na zadnjem postanku je zgrešila dve tarči, pred tem je bila brezhibna.

»Zjutraj sem si rekla, da če bo številka 2 ob mojem rezultatu, bom zadovoljna, sedaj sem si morda malce premislila, ker sem med samo tekmo videla, kaj bi dejansko lahko bilo. Veselim se naslednjih tekem,« je dejala v Östersundu. Polona Klemenčič je bila 20., Anamarija Lampič 45., Živa Klemenčič pa pri dnu vrstnega reda.

Prva zmaga v sezoni je pripadla Dorothei Wierer. FOTO: BJörn Larsson/AFP

Ob koncu prve posamične tekme (v sredo bo moška preizkušnja na 20 km) je strnil misli glavni trener reprezentance Janez Marič: »Najdaljša preizkušnja za punce je za nami. Lahko smo zelo zadovoljni. Servis je svoje delo opravil odlično, tudi tekmovalke. Predvsem Lena in Polona sta bili odlični, prva je bila do zadnjega streljanja v igri za stopničke. Žal je nato podlegla vetru in malce tudi pritisku. Vseeno pa je to njen najboljši rezultat in moramo biti zadovoljni. Polona je bila konkurenčna, le streljanje bi bilo lahko boljše. Škoda je Anamarije, ker je bila pri streljanju leže 100-odstotna, stoje pa le 30. Zelo boli, ker so bili streli na rob in za veliko njih sploh ni vedela, kaj je narobe. To bomo poskušali popraviti in izboljšati statistiko stoje. Živa je tekmovala po svojih najboljših močeh, a je naša četrta tekmovalka. Na koncu je ocena vsaj za dve tekmovalki super.«