Lepa napoved za planiško tekmo

Ljubljana - Anamarija Lampič je na tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku v Davosu v sprintu na 1,5 km v prosti tehniki zasedla 12. mesto, potem ko je po padcu v zaključnem sprintu kot zadnja v skupini prismučala v cilj. V izločilne boje se je iz slovenskega tabora uvrstil le še Miha Šimenc, končal je v četrtfinalu in bil 23. Zmagala sta Linn Svahn s Švedske in Norvežan Johannes Høsflot Klæbo.



Zvezdnikt Klæbo je v zaključku strl odpor Francoza Lucasa Chanavata, odločil je šele fotofiniš, tretji je bil drugi Norvežan Havaard Solaas (+1,36). Klaebo je s tretjo zmago v sezoni in 40. skupno v karieri še povečal vodstvo v seštevku svetovnega pokala.



Dvajsetletna Svahnova, ki je bila šele na svoji drugi tekmi v svetovnem pokalu najhitrejša v vseh tekih dneva, v katerih je sodelovala, je v finalu za 55 stotink ugnala Američanko Sophie Caldwell. Tretja je bila najboljša Norvežanka Maiken Caspersen Falla (+0,55), drugo mesto pa je izgubila po fotofinišu.



Lampičeva je bila v drugi polfinalni skupini šesta, zadnja, z 27,65 sekunde zaostanka. Šimenc je bil v drugi četrtfinalni skupini sicer peti, predzadnji, vendar je imel le 1,63 sekunde zaostanka za Francozom Richardom Jouvejem, ki je slavil, polfinale pa je zgrešil za 83 stotink. Lampičeva je bila v tem delu tekmovanja v zadnji, peti skupini, zanesljivo druga in je 81 stotink zaostala za najhitrejšo, Linn Svahn.



V kvalifikacijah je bila Anamarija Lampič 15., 5,47 sekunde za najhitrejšo v skušini Caldwellovo. Katja Višnar je končala na 31. mestu (+11,1), nastop v izločilnih bojih pa je zgrešila za eno mesto in 13 stotink. Vesna Fabjan je bila 40. (+13,71), 45. med 64 tekmovalkami pa Alenka Čebašek (14,90).



Najbolj razočarana v slovenski vrsti je bila Višnarjeva, lani peta v Davosu, na njenem verjetno zadnjem nastopu na tem prizorišču pa je prvič ostala brez točk. Slednje velja tudi za sprinterske nastope Čebaškove.



Med 72 tekači je bil v kvalifikacijah najboljši Francoz Lucas Chanavat, Šimenc je bil 19. (+6,0)



V nedeljo bosta še tekmi v prosti tehniki na 10 km za tekačice in na 15 km za tekače. Konec naslednjega tedna