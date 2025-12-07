Lepa zmaga za mirne počitnice

Hokejisti Olimpije so na tekmi 28. kola lige ICE v gosteh premagali Innsbruck s 3:1 (1:0, 1:0, 1:1; Simšič, Bukovec, Sabolič).

Ljubljanski hokejisti so z uspehom v Innsbrucku prvič po koncu oktobra povezali dve zmagi in nakazali konec slabšega obdobja, ko so izmenično zmagovali in izgubljali. Z uspehom proti Tirolcem, še drugim v sezoni v gosteh po septembrskih 9:3, pa so se Innsbrucku tudi oddolžili za dva domača poraza po podaljšku v Tivoliju.

Čeprav glede na stanje na lestvici ni dvomov, kdo je v obračunu teh ekip favorit, pa je imela nazadnje Olimpija proti Innsbrucku precej težav. Tudi tokrat so po premoči v prvem delu Ljubljančani prišli le do minimalnega naskoka, prvi gol je dosegel Nik Simšič.

Podobno je bilo v nadaljevanju, gostje so imeli v tem delu še vedno izrazito premoč in več strelov, so pa ob koncu po zaslugi Maksa Bukovca vodstvo povečali na dva zadetka.

Tudi začetek zadnje tretjine je bil ljubljanski, Innsbruck ni našel odgovora, v 48. minuti pa je nato še kapetan Robert Sabolič premagal domačega vratarja Jakoba Brandnerja.

Kljub visoki prednosti so imeli zmaji še nekaj težkih trenutkov; v obdobju, ko so domači imeli številčno prednost 5-3, so tudi dosegli prvi gol. A je ostalo le pri enem zadetku v mreži Luke Kolina, v končnici so gostje rutinsko pripeljali dvoboj do novih treh točk.

Z njimi so sicer ostali na tretjem mestu lestvice, a imajo po razpletu današnjega derbija vodilnih (Graz je v gosteh po podaljšku premagal KAC s 3:2) le še točko zaostanka za obema.

Prav hokejisti iz Gradca bodo naslednji tekmeci Olimpije, tekma na avstrijskem Štajerskem bo po premoru v ICEHL na vrsti 17. decembra.