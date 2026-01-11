Lepe novice iz Kanade, premagali so najboljšega na svetu

Hokejisti Los Angeles Kings so po dveh porazih le našli pot do zmage. Kralji, ki so še vedno brez poškodovanega slovenskega kapetana Anžeta Kopitarja, so v gosteh v Kanadi pri Edmonton Oilers slavili po izvajanju kazenskih strelov s 4:3. Junak tekme v dvorani Rogers Place je bil Adrian Kempe, ki je po rednem delu edini našel pot do gola.

Kralji so z dragocenima točkama izkupiček točk povišali na 48, toliko jih imajo v razvrstitvi zahodne konference tudi člani zasedbe Seattle Kraken, za osmo mesto na lestvici. Edmonton jih ima na petem mestu razpredelnice 51, vodilna ekipa Colorado Avalanche na vrhu razvrstitve pa 73.

Prvi hokejski zvezdnik sveta Connor McDavid je dosegel že 30. gol v sezoni. Kanadski napadalec je niz točk podaljšal na 18 tekem, kar je njegov rekord v karieri.

"McJesus" je postavil nov rekord kariere. FOTO: James Carey Lauder/Reuters

Tekmo je kot edini uspešni izvajalec kazenskega strela odločil Kempe. Šlo je sicer za prvo srečanje kraljev in naftarjev po prvem krogu lanske končnice. Edmonton je v zadnjih štirih sezonah izločil Los Angeles v uvodnem krogu končnice.

Los Angeles Kings naslednja tekma čaka v torek zjutraj, ko bodo igrali doma proti drugi najboljši ekipi zahoda Dallas Stars. Ti so po podaljšku izgubili v gosteh pri San Jose Sharks s 4:5.