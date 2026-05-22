Zanimivo je bilo delati pri CSKA, toda moskovski hrup ni bil zame

Prav posebna zgodba na slehernem svetovnem prvenstvu v hokeju pripada vratarjem, Zaradi hitre igre in posledično velikega števila strelov so ti pogosto v središču pozornosti, tega se seveda dobro zavedal tudi Blejec Klemen Mohorič. V ponedeljek bo praznoval 51. rojstni dan, nekdanji reprezentant je od leta 2019 član strokovnega štaba risov, med katerimi je trener naših čuvajev mreže. Obenem je že več kot desetletje navzoč v KHL, razširjeni ruski ligi, v kateri je uslužbenec enega vodilnih klubov, Metalurga iz Magnitogorska.

Nabrali ste že precej izkušenj, doživeli veliko svetovnih prvenstev, kako se zdaj ozirate k tem prvim nastopom slovenske reprezentance v Švici?

No, če bi mi nekdo rekel, da bomo imeli tri točke že po treh tekmah, bi takšnemu namigu pri priči prikimal. Res pa se mi vedno znova vrača tisti grenak priokus tekme s Slovaško. Prigarali smo si točko po 60 minutah, menim, da je bilo v igri več trenutkov, ki bi tekmo pripeljali do konca že pred kazenskimi streli. Tam pa je bila opazna tekmečeva kakovost izvedbe tega dela igre in razpletlo se ja pač s slovaško zmago. Obenem smo točko smo rešili v izdihljajih rednega dela, tako da se ne smemo preveč pritoževati. Vedno ti je pa v športu žal, ko si blizu zmage, pa se ti ta izmuzne.