Lepše je igrati doma, toda zagotovila za zmago ni

Olimpija danes po štirih letih spet pod žarometi končnice ICEHL, njen kapetan Robert Sabolič ne skriva optimizma

Peti letni čas! Tako v hokejskih krogih pravijo končnici v posameznem klubskem tekmovanju in to je zdaj po štirih letih v razširjeni avstrijski ligi (ICEHL) dočakala tudi Olimpija. V četrtfinalni seriji na štiri zmage se bo pomerila z Bolzanom, že dvakrat zmagovalcem tega tekmovanja. Uvodna tekma bo drevi (19.45), pol ure prej bo nato dva dni pozneje (četrtek) v predvidoma polni tivolski dvorani predstava št. 2. Pred začetkom končnice smo se pogovarjali z izkušenim napadalcem Robertom Saboličem, kapetanom tako Olimpijinih hokejistov kot tudi slovenske reprezentance. Kako v ljubljanskem taboru občutite utrip te končnice, kakšni so bili zadnji dnevi? Analizirali smo doslej storjeno kot tudi, kar je pred nami. Zdaj se je najbolj pomembno pripraviti na to prvo tekmo ter da bomo disciplinirani ...