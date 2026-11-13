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Zimski športi

Letela kot še nikoli, pred sezono pa priznava: Moj imunski sistem ni optimalen

Nika Vodan želi odlične poletne skoke prenesti tudi na uvodno postajo svetovnega pokala v Lillehammerju.
Nika Vodan je v pogovoru z novinarji ob robu novinarske konference skakalnih reprezentanc v Ljubljani dejala, da je s svojimi poletnimi skoki zadovoljna, a ne povsem. FOTO: Leon Vidic/DELO
Galerija
Nika Vodan je v pogovoru z novinarji ob robu novinarske konference skakalnih reprezentanc v Ljubljani dejala, da je s svojimi poletnimi skoki zadovoljna, a ne povsem. FOTO: Leon Vidic/DELO
B. P., STA
13. 11. 2026 | 09:13
13. 11. 2026 | 09:13
4:11
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Začetek nove sezone svetovnega pokala smučarskih skakalk nestrpno pričakuje tudi Nika Vodan, ob Niki Prevc drugo najmočnejše slovensko orožje v zasedbi trenerja Jurija Tepeša. Čeprav je Vodanova s poletnimi skoki precej zadovoljna, je pred začetkom zime priznala, da še ni povsem našla želene konstantnosti.

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»Vem, da sem bila v enem delu poletja še bolje pripravljena. Takrat sem kazala nerealno dobre skoke v svojem življenju. Zdaj stremim k tistim skokom, skušam odpraviti napake. Je pa res, da smo zdaj testirali tudi nekaj opreme in se potem občutki izgubijo. To poskušam čim bolje stabilizirati,« je povedala 26-letna skakalka.

V zadnjih treningih se je po njenih besedah znova nabralo veliko zelo dobrih skokov, zato se lahko dobitnica treh olimpijskih kolajn samozavestno odpravi na uvodno postajo svetovnega pokala v Lillehammer.

Pred prvo tekmo tudi nekaj nervoze

»Seveda pa so prisotni 'živčki'. Čudno bi bilo, če ne bi bili malo nervozni. Prihaja začetek sezone, ne vemo točno, kaj pričakovati. Stik s snežno podlago bomo imeli šele v Lillehammerju, kjer nameravam opraviti dva prosta treninga. Upam, da se čim prej prilagodim na podlago,« je dodala skupna zmagovalka svetovnega pokala v sezoni 2020/21.

V preteklih sezonah je imela precej zdravstvenih težav in zaradi njih izpustila več tekem. Prejšnjo zimo je svetovni pokal končala na desetem mestu, v Wisli pa se z drugim mestom povzpela na zmagovalni oder. V svetovnem pokalu ima šest posamičnih zmag.

Prav zato je njena največja želja pred novo sezono, da ostane zdrava.

»Moj imunski sistem ni optimalen«

»Vem, koliko mi je zdravje onemogočalo opravljati dobre skoke v preteklih sezonah. Moj imunski sistem vseeno ni optimalen, kar se vidi na tekmovališču, ko se začnejo delati razlike. Zraven je seveda prisoten stres in se to še hitreje odrazi. Velika želja je, da sem celotno sezono zdrava,« je dejala Vodanova.

»Želja je tudi, da kažem kakovostne skoke, ki sem jih kazala v poletni sezoni. Če bom to kazala, verjamem, da bom tudi na koncu sezone zadovoljna,« je še povedala o sezoni, katere vrhunci bodo tudi premierna novoletna turneja za ženske, svetovno prvenstvo v Falunu in zaključek sezone v Planici.

Slovo Klinčeve presenetilo tudi sotekmovalke

Slovenska reprezentanca bo v novo sezono vstopila brez Eme Klinec, ki je na novinarski konferenci presenetila z napovedjo konca uspešne športne poti. Vodanova je priznala, da je za odločitev reprezentančne kolegice izvedela od trenerja.

»Ko smo izvedele, marsikateri punci ni bilo čisto jasno, zakaj, ker je imela poletno sezono res zelo dobro. Po drugi strani smo vedele, da bo slej kot prej prišel ta čas, saj je o tem že razmišljala. To je težka odločitev in verjamem, da se je odločila s pametjo, zbrala vse misli in videla, da je to nekaj, kar želi,« je dejala.

Klinčeva je poletno sezono končala celo kot skupna zmagovalka velike nagrade, zato je bila njena odločitev za marsikoga še toliko bolj presenetljiva.

»Kapo dol, kaj je pokazala v prejšnjih sezonah. Želim ji vse dobro v njeni drugi karieri. Upam, da se vseeno še kaj vidimo na tekmovališčih,« je sklenila Vodanova.

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